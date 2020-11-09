Спальня – найтепліше і найкомфортніше місце у квартирі. Її завдання – допомогти власнику насолодитися затишком і відпочинком в повній мірі.

Яких речей не повинно бути в спальні, розповідає Нерухомість 24.

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Незручна постіль

Для комфортного відпочинку у спальні потрібні зручний матрац, якісна натуральна постільна білизна і правильні подушки. Пам'ятайте, що від цих предметів залежить ваше здоров'я. Якщо у вас старі подушки – здайте їх у хімчистку.

Ретельно вибирайте постільну білизну, матрац і подушки / Фото ivd

Текстиль

Спальня не повинна перетворюватися на комірчину, засипану текстилем. Якщо у вас в кімнаті килимок – він повинен бути завжди чистим і свіжим. Важкі штори, які накопичують пил і часто викликають алергію у власників, краще замінити фіранками з тонких тканин.

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Бібліотека

Спальня – не краще місце для зберігання книг. Якщо у вас немає можливості облаштувати книжкові стелажі в іншій кімнаті, зробіть для літератури закриту шафу. Її двері можуть бути зі скла, дерева або пластику.

Зберігайте книги так, щоб вони не накопичували пил / Фото novate

Зайві речі

Якщо шафи у спальні забиті – саме час провести ревізію і позбутися від непотрібного. У системі зберігання обов'язково має бути вільне місце для циркуляції повітря. Перебирати речі у шафі необхідно хоча б раз на 3 місяці, це дозволить зберігати порядок.

Підтримуйте порядок у шафі​ / Фото pinterest