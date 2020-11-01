Як оформити зону над узголів'ям ліжка: кращі ідеї для спальні
Ефектне узголів'я ліжка – це не лише стильно і красиво, але і основний інтер'єрний акцент у спальні.
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Система зберігання
Стіна, до якої примикає узголів'я ліжка, може використовуватися функціонально. Зокрема, стати системою зберігання для аксесуарів (сумок, ременів, головних уборів, краваток), косметики і навіть взуття. Цей варіант також дозволить заощадити простір.
Такий хід дозволить заощадити простір у кімнаті / Фото homester
М'яке узголів'я до стелі
Такий варіант дозволить зробити гарний акцент у кімнаті. Для того щоб узголів'я виглядало стильним, підберіть красиву оббивку, яка за фактурою підійде до стилістики інтер'єру.
Узголів'я ліжка до стелі – тренд цього року / Фото homester
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Ніші
На стіні можна зробити функціональні ніші, які будуть грати і декоративну роль. У них можна розмістити книги, вази та інші елементи. Також в ніші підійде вбудоване підсвічування, яка не тільки додасть світла приміщенню, але й підкреслить обсяг самої конструкції.
Ніші – цікава ідея для спальні / Фото homester
Фактурні матеріали
Обіграти узголів'я також можна натуральними матеріалами: каменем, деревом, цеглою і металом. Використовуйте бруски, деревину, гілки у корі і інші елементи. Натуральність зараз в тренді, тому таке узголів'я стане стильним і актуальним рішенням.
Деревина зробить акцент на ліжку і стане прикрасою інтер'єру / Фото homester
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