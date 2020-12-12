Интерьер спальни: чего нужно избегать и что модно
Оформление интерьера спальной комнаты – дело непростое, ведь это особое помещение, предназначенное для максимального расслабления и качественного отдыха.
Какие решения в спальне безнадежно устарели, а что наоборот в моде, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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- Обивка кровати из кожи молодого дерматина – тренд нескольких лет, который остался в прошлом. Теперь актуальны ткани. Они бывают разной категории и, соответственно, разных цветов. Подбирайте то, что впишется в ваш дизайн и бюджет, и украсит помещение.
- Каретная стяжка на изголовье кровати, которая была так популярна несколько лет подряд, теперь применима только в традиционных классических интерьерах. А вот плоское изголовье – универсальный вариант.
- Ниша за изголовьем кровати – лишнее нагромождение конструкции. Если же вы хотите как-то красиво оформить стену – выбирайте асимметрию.
- С начала 2000-х годов, когда шкафы-купе вошли в моду, казалось, что это навсегда. Однако теперь дизайнеры интерьера рекомендуют распашные шкафы или полноценную гардеробную в спальне.
Распашные шкафы "вытеснили" шкафы-купе / Фото stroy-podskazka
- Если вы хотите оформить акцентными обоями только место за кроватью – это будет выглядеть как заплатка. Однако подобное оформление вполне подойдет для всей стены.
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- Многоуровневый потолок – безнадежно устарел. Сейчас же актуальны ровные матовые потолки без излишеств.
Забудьте о многоуровневых потолках / Фото stroy-podskazka
- Мебель в оттенках венге + беленый дуб – прием, который остался в прошлом. Однако любые другие цвета отлично будут смотреться в спальне.
Панно из картин над кроватью с вашими любимыми цветочками не используем. Продумайте заранее декор стены за изголовьем – и не будет проблем, – резюмировала Анастасия Рамазанова.
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