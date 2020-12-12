Оформление интерьера спальной комнаты – дело непростое, ведь это особое помещение, предназначенное для максимального расслабления и качественного отдыха.

Какие решения в спальне безнадежно устарели, а что наоборот в моде, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Обивка кровати из кожи молодого дерматина – тренд нескольких лет, который остался в прошлом. Теперь актуальны ткани . Они бывают разной категории и, соответственно, разных цветов. Подбирайте то, что впишется в ваш дизайн и бюджет, и украсит помещение.

– тренд нескольких лет, который остался в прошлом. Теперь . Они бывают разной категории и, соответственно, разных цветов. Подбирайте то, что впишется в ваш дизайн и бюджет, и украсит помещение. Каретная стяжка на изголовье кровати , которая была так популярна несколько лет подряд, теперь применима только в традиционных классических интерьерах. А вот плоское изголовье – универсальный вариант.

, которая была так популярна несколько лет подряд, теперь применима только в традиционных классических интерьерах. А вот – универсальный вариант. Ниша за изголовьем кровати – лишнее нагромождение конструкции. Если же вы хотите как-то красиво оформить стену – выбирайте асимметрию.

– лишнее нагромождение конструкции. Если же вы хотите как-то красиво оформить стену – С начала 2000-х годов, когда шкафы-купе вошли в моду, казалось, что это навсегда. Однако теперь дизайнеры интерьера рекомендуют распашные шкафы или полноценную гардеробную в спальне.

Распашные шкафы "вытеснили" шкафы-купе / Фото stroy-podskazka

Если вы хотите оформить акцентными обоями только место за кроватью – это будет выглядеть как заплатка. Однако подобное оформление вполне подойдет для всей стены.

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Многоуровневый потолок – безнадежно устарел. Сейчас же актуальны ровные матовые потолки без излишеств.

Забудьте о многоуровневых потолках / Фото stroy-podskazka

Мебель в оттенках венге + беленый дуб – прием, который остался в прошлом. Однако любые другие цвета отлично будут смотреться в спальне.

Панно из картин над кроватью с вашими любимыми цветочками не используем. Продумайте заранее декор стены за изголовьем – и не будет проблем, – резюмировала Анастасия Рамазанова.