Спальня – комната, где мы проводим около 30% времени, поэтому она должна быть максимально уютной и комфортной.

Что для этого важно учесть на этапе ремонта спальни, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram. Интересно Они испортят интерьер вашего жилья: названы 8 вещей-врагов Что не забыть на этапе проектирования и ремонта спальни Ширина и длина кровати отличается от ширины и длины матраса – всегда проверяйте размеры выбранной мебели.

кровати отличается от ширины и длины матраса – всегда проверяйте размеры выбранной мебели. В спальне необходимо запланировать мягкое вечернее освещение – оно поможет настроиться на отдых, а также дополнительный свет (для чтения).

– оно поможет настроиться на отдых, а также (для чтения). Продумайте переключатели у изголовья кровати – это удобно и практично.

– это удобно и практично. Гаджеты тесно вошли в жизнь каждого человека, поэтому предусмотрите для них розетки. Банкетка – удобный прием для спальни / Фото latika-matras Читайте Как сэкономить на ремонте спальни: 3 полезных идеи Место для хранения домашней одежды также необходимо продумать заранее, чтобы по комнате не валялись носки и халаты.

также необходимо продумать заранее, чтобы по комнате не валялись носки и халаты. Банкетка – стильный предмет мебели, который при этом очень удобен, ведь является отличным местом для покрывал и декоративных подушек

– стильный предмет мебели, который при этом очень удобен, ведь является отличным местом для покрывал и декоративных подушек Туалетный столик может также выполнять функцию мини-рабочего места , но если вы продумаете это заранее.

может также выполнять функцию , но если вы продумаете это заранее. Место для детской кроватки – нюанс, о котором многие забывают. Учитывайте этот момент заранее, если в семье планируется пополнение. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА АНАСТАСИЯ (@interior_spb)