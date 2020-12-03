Интерьер спальни: о чем важно не забыть на этапе ремонта
Спальня – комната, где мы проводим около 30% времени, поэтому она должна быть максимально уютной и комфортной.
Что для этого важно учесть на этапе ремонта спальни, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Что не забыть на этапе проектирования и ремонта спальни
- Ширина и длина кровати отличается от ширины и длины матраса – всегда проверяйте размеры выбранной мебели.
- В спальне необходимо запланировать мягкое вечернее освещение – оно поможет настроиться на отдых, а также дополнительный свет (для чтения).
- Продумайте переключатели у изголовья кровати – это удобно и практично.
- Гаджеты тесно вошли в жизнь каждого человека, поэтому предусмотрите для них розетки.
Банкетка – удобный прием для спальни / Фото latika-matras
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- Место для хранения домашней одежды также необходимо продумать заранее, чтобы по комнате не валялись носки и халаты.
- Банкетка – стильный предмет мебели, который при этом очень удобен, ведь является отличным местом для покрывал и декоративных подушек
- Туалетный столик может также выполнять функцию мини-рабочего места, но если вы продумаете это заранее.
- Место для детской кроватки – нюанс, о котором многие забывают. Учитывайте этот момент заранее, если в семье планируется пополнение.
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