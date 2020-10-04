Інтер'єр у стилі шістдесятих: особливості та як оформити
Інтер'єр 60-х років часто використовується дизайнерами і власниками квартир і будинків. У той період з'явилися нові технології в масовому виробництві – поліпропілен і пластмаса.
У 60-х з'явилося безліч дизайнерських шедеврів. Як оформити житло у стилі шістдесятих, розповідає 24 канал.
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Характерні риси
- Елегантна лаконічність, легкість і простота.
- Колор-блокинг, чисті кольори.
Екстравагантні меблі з чіткими або плавними формами, полірованими поверхнями.
- Паперові шпалери з різноманітними шпалерами малюнками і візерунками.
- Графічні принти і геометричні візерунки на текстилі і в декорі.
- Матеріали, які найчастіше використовуються: пластик, дерево, скло, хром.
Ретро-стиль приніс суспільству цікаву меблі / Фото homester
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Колірна гама
У ретро-стилі використовуються яскраві і контрастні поєднання: синій, лимонний, червоний, жовтий, зелений, білий і чорний. Також доречні помаранчевий і м'ятний.
Яскраві кольори створюють ретро-стиль / Фото homester
Меблі
Актуальні функціональні і компактні предмети меблів: буфети, комоди на ніжках, журнальні столики, серванти.
У ретро-стилі використовується компактні меблі / Фото homester
Матеріали
В епоху повоєнного періоду з'являються незвичайні матеріали для виготовлення меблів. Наприклад, з'являються стільці і столи з пластика. Також актуальні дерев'яні стільниці і підлокітники. Ніжки меблів виробляють з хрому.
Пластикові предмети – родзинка стилю / Фото homester
Декор
- Багато книг.
- Торшери та настільні лампи.
- Годинники.
- Яскравий посуд.
- Покривала і скатертини в горох або клітку.
Незвичайний декор – особливість стилю / Фото homester