Інтер'єр 60-х років часто використовується дизайнерами і власниками квартир і будинків. У той період з'явилися нові технології в масовому виробництві – поліпропілен і пластмаса.

У 60-х з'явилося безліч дизайнерських шедеврів. Як оформити житло у стилі шістдесятих, розповідає 24 канал. Цікаво Африканський стиль в інтер'єрі: що це Характерні риси Елегантна лаконічність, легкість і простота.

Колор-блокинг, чисті кольори.

Екстравагантні меблі з чіткими або плавними формами, полірованими поверхнями.

Екстравагантні меблі з чіткими або плавними формами, полірованими поверхнями. Паперові шпалери з різноманітними шпалерами малюнками і візерунками.

Графічні принти і геометричні візерунки на текстилі і в декорі.

Матеріали, які найчастіше використовуються: пластик, дерево, скло, хром. Ретро-стиль приніс суспільству цікаву меблі​ / Фото homester Актуально Як виглядає інтер'єр у стилі неокласика: фото Колірна гама У ретро-стилі використовуються яскраві і контрастні поєднання: синій, лимонний, червоний, жовтий, зелений, білий і чорний. Також доречні помаранчевий і м'ятний. Яскраві кольори створюють ретро-стиль​ / Фото homester Меблі Актуальні функціональні і компактні предмети меблів: буфети, комоди на ніжках, журнальні столики, серванти. У ретро-стилі використовується компактні меблі​ / Фото homester Матеріали В епоху повоєнного періоду з'являються незвичайні матеріали для виготовлення меблів. Наприклад, з'являються стільці і столи з пластика. Також актуальні дерев'яні стільниці і підлокітники. Ніжки меблів виробляють з хрому. Пластикові предмети – родзинка стилю / Фото homester Декор Багато книг.

Торшери та настільні лампи.

Годинники.

Яскравий посуд.

Покривала і скатертини в горох або клітку. Незвичайний декор – особливість стилю​ / Фото homester