Интерьер в стиле шестидесятых: особенности и как оформить
Интерьер 60-х годов часто используется дизайнерами и владельцами квартир и домов. В тот период появились новые технологии в массовом производстве – полипропилен и пластмасса.
В 60-х появилось множество дизайнерских шедевров. Как оформить жилье в стиле шестидесятых, рассказывает 24 канал.
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Характерные черты
- Элегантная лаконичность, легкость и простота.
- Колор-блокинг, чистые цвета.
- Экстравагантная мебель с четкими или плавными формами, полированными поверхностями.
- Бумажные обои с разнообразными обоями рисунками и узорами.
- Графические принты и геометрические узоры на текстиле и в декоре.
- Материалы, которые чаще всего используются: пластик, дерево, стекло, хром.
Ретро-стиль принес обществу интересную мебель / Фото homester
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Цветовая гамма
В ретро-стиле используются яркие и контрастные сочетания: синий, лимонный, красный, желтый, зеленый, белый и черный. Также уместны оранжевый и мятный.
Яркие цвета создают ретро-стиль / Фото homester
Мебель
Актуальны функциональные и компактные предметы мебели: буфеты, комоды на ножках, журнальные столики, серванты.
В ретро-стиле используется компактная мебель / Фото homester
Материалы
В эпоху послевоенного периода появляются необычные материалы для изготовления мебели. К примеру, появляются стулья и столы из пластика. Также актуальные деревянные столешницы и подлокотники. Ножки мебели производят из хрома.
Пластиковые предметы – изюминка стиля / Фото homester
Декор
- Много книг.
- Торшеры и настольные лампы.
- Часы.
- Яркая посуда.
- Покрывала и скатерти в горох или клетку.
Необычный декор – особенность стиля / Фото homester