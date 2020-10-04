Интерьер 60-х годов часто используется дизайнерами и владельцами квартир и домов. В тот период появились новые технологии в массовом производстве – полипропилен и пластмасса.

В 60-х появилось множество дизайнерских шедевров. Как оформить жилье в стиле шестидесятых, рассказывает 24 канал.

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Характерные черты

Элегантная лаконичность, легкость и простота.

Колор-блокинг, чистые цвета.

Экстравагантная мебель с четкими или плавными формами, полированными поверхностями.

Бумажные обои с разнообразными обоями рисунками и узорами.

Графические принты и геометрические узоры на текстиле и в декоре.

Материалы, которые чаще всего используются: пластик, дерево, стекло, хром.

Ретро-стиль принес обществу интересную мебель / Фото homester

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Цветовая гамма

В ретро-стиле используются яркие и контрастные сочетания: синий, лимонный, красный, желтый, зеленый, белый и черный. Также уместны оранжевый и мятный.

Яркие цвета создают ретро-стиль / Фото homester

Мебель

Актуальны функциональные и компактные предметы мебели: буфеты, комоды на ножках, журнальные столики, серванты.

В ретро-стиле используется компактная мебель / Фото homester

Материалы

В эпоху послевоенного периода появляются необычные материалы для изготовления мебели. К примеру, появляются стулья и столы из пластика. Также актуальные деревянные столешницы и подлокотники. Ножки мебели производят из хрома.

Пластиковые предметы – изюминка стиля / Фото homester

Декор

Много книг.

Торшеры и настольные лампы.

Часы.

Яркая посуда.

Покрывала и скатерти в горох или клетку.

Необычный декор – особенность стиля / Фото homester