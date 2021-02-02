Інтер'єр ванної кімнати повинен бути затишним, комфортним, але при цьому функціональним.

Джерело: інстаграм design_dizart

Які фішки слід використовувати, щоб домогтися класного результату, розповіла дизайнерка інтер'єру з ніком design_dizart.

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Дзеркальна шафа

Таке рішення часто зустрічається в інтер'єрі і є відмінною заміною дзеркалу. У нього можна заховати всі потрібні речі. Важливо: у шафі необхідно продумати розетки. Вони знадобляться для використання фена, утюжка для волосся, зарядки бритви, електрощітки та ін.

Дзеркальна шафа візуально розширить простір​ / Фото buduemdim

Тропічний душ

Якщо в душі лійка розташована зверху, враховуйте, що в ній застоюється холодна вода, яку потрібно злити перед використанням. Рекомендується продумати вмикачі води збоку, щоб кожного разу не стояти під холодною водою. Душ без дверей – варіант, який необхідно правильно розрахувати. При виборі тропічного душу, потрібно розуміти, що вода буде розхлюпуватися приблизно на 1,5 метра.

Тропічний душ потрібно ретельно спланувати / Фото ugol

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Полиця

Раковини, що стоять окремо, красиво виглядають в інтер'єрі, але в такому разі немає місця для зберігання. Слід продумати полицю для необхідних речей (щітки, пасти та ін.).

Рушникосушарка

За словами дизайнерки інтер'єру, цей предмет не варто ігнорувати. Особливо він потрібен, якщо у квартирі проживає сім'я, а не одна людина.

Рушникосушарка знадобиться у будь-якій квартирі ​/ Фото ivd