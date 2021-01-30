Як освіжити ванну: прості речі для краси і затишку
Якщо вид інтер'єр ванної кімнати застарів, а дуже хочеться чогось нового і свіжого, на допомогу прийдуть прості речі.
Джерело: інстаграм Ангеліни Скуратової
За допомогою яких предметів і прийомів можна без особливих зусиль освіжити ванну, розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Прості ідеї для перевтілення ванної кімнати
- Тримачі для рушників – чорні, білі і на дерев'яній панелі.
- Флакони з різного матеріалу (скло, камінь, дерево, гарний пластик), мильниці.
- Кошики плетені JYSK. У них можна заховати дрібниці. Пам'ятайте, що чим чистіша візуально ванна, тим більше простору.
- М'які пухнасті килимки (ідеальний варіант – однотонні).
Пухнасті килимки додадуть затишку приміщенню / Фото stroy-podskazka
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Як би грубо не звучало, але шторка з дельфінчиками вже не актуальна, краще замінити на однотонну текстильну, – зазначила дизайнерка інтер'єру.
- Рушники у ванній мають бути в одній колірній гамі.
- Дзеркальні поверхні візуально розширюють приміщення, роблять його світлішиме. Придивіться дзеркало цікавої форми у дерев'яній, чорній, білій або кольоровій оправі.
Красиве дзеркало може стати акцентом в інтер'єрі / Фото interior
- Свічки або торшер відмінно підійдуть для любителів релаксу у ванній.
- Дифузор або актуальний аромат саме для вашої ванної.
Заходячи у ванну, має все радувати, навіть мінімальними акцентами можна створити або оновити стан кімнати, – резюмувала Ангеліна Скуратова.
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