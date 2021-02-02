Интерьер ванной комнаты должен быть уютным, комфортным, но при этом функциональным.

Источник: инстаграм design_dizart

Какие фишки следует использовать, чтобы добиться классного результата, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart.

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Зеркальный шкаф

Такое решение часто встречается в интерьере и является отличной заменой зеркалу. В него можно спрятать все нужные вещи. Важно: в шкафу необходимо продумать розетки. Они понадобятся для использования фена, утюжка для волос, зарядки бритвы, электрощетки и пр.

Зеркальный шкаф визуально расширит пространство / Фото buduemdim

Тропический душ

Если в душе лейка расположена сверху, учитывайте, что в ней застаивается холодная вода, которую нужно слить перед использованием. Рекомендуется продумать включатели воды сбоку, чтобы не приходилось каждый раз стоять под холодной водой. Душ без двери – вариант, который необходимо правильно рассчитать. При выборе тропического душа, нужно понимать, что вода будет расплескиваться примерно на 1,5 метра.

Тропический душ нужно тщательно спланировать / Фото ugol

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Полка

Отдельностоящие раковины красиво выглядят в интерьере, но в таком случае нет места для хранения. Следует продумать полку для необходимых вещей (щетки, пасты и пр.).

Полотенцесушитель

По словам дизайнера интерьера, этот предмет не стоит игнорировать. Особенно он нужен, если в квартире проживает семья, а не один человек.

Полотенцесушитель пригодится в любой квартире / Фото ivd