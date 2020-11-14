Інтер'єр ванної кімнати з часом приїдається і набридає. Однак освіжити його можна за допомогою простих прийомів.

Які гарні ідеї можна втілити у своїй ванні, розповідає Нерухомість 24.

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Дрібна плитка зі вставками на підлозі

Таке рішення відмінно підійде для приміщення будь-якого розміру. У маленькій ванній він спрацює як оптична ілюзія і візуально розширить простір. Популярна плитка у стилі печворк вже відходить у минуле, але чорно-біла з невеликими вставками – варіант, який поза модою. Так як мова йде про підлогове покриття, затирку краще вибрати темну – це практично і стильно.

Квіти

Живі рослини у ванній – тренд 2020 року. Багато хто вже прикрасив приміщення красивими великими "вихованцями". Однак і штучні квіти стали з'являтися у ванних західних блогерів. Наприклад, пухнасті пампаси. Цей варіант універсальний і впишеться в будь-яку кімнату.

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Поличка-підставка

Цей предмет став must-have будь інстаграмної ванної. Полка-підставка може бути виконана з різного матеріалу (дерево, метал, пластик і т.д.) і в будь-якому стилі. Використовувати її можна як під смачні ласощі, так і під жіночі штучки або красивий декор.