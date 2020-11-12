Кожен з нас хоче, щоб в квартирі або будинку було по-домашньому тепло і затишно. Для цього необов'язково потрібен дорогий ремонт.

Для того щоб домогтися "правильної" атмосфери в інтер'єрі, достатньо кількох предметів і прийомів, розповідає Нерухомість 24.

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Зручний диван

Для того щоб кімната здавалося затишною, домашньою і комфортною, необхідно правильно підібрати диван як по зручності, так і за зовнішнім виглядом. Найоптимальніший варіант – кутова модель. Прикрасьте диван яскравими подушками в колір інтер'єру і стильним пледом.

Хороший диван створить затишок у домі / Фото remontbp

Електрокамін

Цей предмет, безумовно, є лідером у створенні затишку, адже справжній камін можуть встановити не всі. До слова, електричні каміни нічим не поступаються звичайним – вони відмінно обігрівають приміщення і обходяться значно бюджетніше. Неймовірний вид полум'я, приємні звуки потріскування – саме те, чим хочеться насолоджуватися осіннім вечором.

Електрокамін – точка збору сім'ї​ / Фото twarm

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Освітлення

Використання різних сценаріїв освітлення у квартирі роблять її не тільки світлішою, але і об'ємнішою. Люстри, бра, торшери, вбудоване підсвічування і світильники – все це дозволить створити затишок у житлі в холодну пору року.

Різні типи освітлення додадуть квартирі об'єму / Фото ledtest.vestum

Живі рослини

Кімнатні рослини – бюджетний і швидкий спосіб зробити інтер'єр домашнім і свіжим. Важливо, що зелені рослини також очищають повітря в квартирі. У 2020 році живі квіти стали трендом – розміщувати їх можна де завгодно: на підлозі, на полицях, на столах.

Кімнатні рослини можна розмістити де-завгодно​ / Фото stroy-podskazka