Интерьер ванной комнаты со временем приедается и надоедает. Однако освежить его можно с помощью простых приемов.

Какие красивые идеи можно воплотить в своей ванной, рассказывает Недвижимость 24.

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Мелкая плитка со вставками на полу

Такое решение отлично подойдет для помещения любого размера. В маленькой ванной он сработает как оптическая иллюзия и зрительно расширит пространство. Популярная плитка в стиле пэчворк уже уходит в прошлое, но черно-белая с небольшими вставками – вариант, который вне моды. Так как речь идет о напольном покрытии, затирку лучше выбрать темную – это практично и стильно.

Цветы

Живые растения в ванной – тренд 2020 года. Многие уже украсили помещения красивыми большими "питомцами". Однако и искусственные цветы стали появляться в ванных западных блогеров. Например, пушистые пампасы. Этот вариант универсален и впишется в любую комнату.

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Полка-подставка

Этот предмет стал must-have любой инстаграмной ванной. Полка-подставка может быть выполнена из разного материала (дерево, металл, пластик и т.д.) и в любом стиле. Использовать ее можно как под вкусные лакомства, так и под женские штучки или красивый декор.