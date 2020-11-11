Інтер'єр квартири іноді може застаріти або просто набриднути. Освіжити його можна за допомогою простих маніпуляцій.

Як освіжити інтер'єр житла за допомогою фарби, розповідає Нерухомість 24.

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Акцентна стіна

Для того щоб зробити приміщення цікавим і привабливим, виберіть акцентну стіну. Її можна пофарбувати в один або два яскравих кольори. Відтінки підбирайте з урахуванням стилістики приміщення.

Яскрава стіна повністю змінить інтер'єр​ / Фото vdomax

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Меблі

За допомогою фарби інтер'єру можна надати індивідуальності. Наприклад, ніжки меблів можна зробити яскравими і контрастними. Єдине правило – вони повинні вписуватися в стиль кімнати.

Яскраві деталі освіжать інтер'єр​ / Фото vdomax

Деталі

Часом для того щоб внести свіжості в інтер'єр, достатньо кількох дрібниць. Наприклад, красиві полки-соти, які стали трендом 2020 року, можна пофарбувати з внутрішньої сторони. Як і в інших рішеннях, важливо поєднання із загальним стилем квартири.

Фарба може урізноманітнити ваше житло / Фото vdomax

Що ще можна змінити за допомогою фарби

Насправді, варіантів безліч. Можна зробити яскраві батареї, підвіконня, віконні рами, відкоси, підлогу. Новий колір міжкімнатних дверей також внесе новизну в інтер'єр. Для того щоб житло набуло нового вигляду, достатньо лише фарби і трохи вашої фантазії.