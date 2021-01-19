Ванна кімната – місце, яке повинно бути максимально комфортним і затишним, з розслабляючою атмосферою.

Які прийоми і рішення відмінно підходять для ванної, але рідко використовуються, розповідає Нерухомість 24.

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Живі рослини

Кімнатні квіти протягом кількох років вважаються трендом в інтер'єрі. Вони оживляють і освіжають приміщення, додають певну родзинку. Підбирайте невибагливі рослини, які зможуть переносити високу вологість і темряву. Відмінне рішення – стабілізований мох і сукуленти, які здатні рости у темряві.

Шпалери

У сучасних інтер'єрах ванної найчастіше використовують плитку – її укладають від підлоги до стелі. Однак ще один варіант – шпалери. Вони не тільки дешевше обійдуться, а й додадуть особливий акцент приміщенню. Важливо купувати шпалери, створені для ванних кімнат. Вони вологостійкі і відмінно поводяться в побуті.

Красиві шпалери створять незвичайний акцент / Фото remoo

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Штори

Цікаве рішення придумали дизайнери інтер'єру – у ванній вішають не одну, а дві шторки. Першу фіранку підбирають з тканини, а з боку душу або ванни її захищають водонепроникною шторою. Для них використовується подвійний або одинарний карниз. Щоб тканинна штора не заважала під час прийому ванни, зробіть підхвати на стіні.

Дві штори оригінально виглядають в інтер'єрі ванної / Фото kakieshtory

Освітлення

Останніми роками у приміщеннях використовують кілька сценаріїв освітлення. У ванних кімнатах найчастіше вибирають яскраве світло, щоб виділити якусь зону. Дизайнери інтер'єру рекомендують у ванній вішати бра з теплим освітленням. Це допоможе створити романтичну обстановку для релаксу.

М'яке тепле світло створить атмосферу релаксу / Фото nasvitlo