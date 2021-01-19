Ванная комната – место, которое должно быть максимально комфортным и уютным, с расслабляющей атмосферой.

Какие приемы и решения отлично подходят для ванной, но редко используются, рассказывает Недвижимость 24.

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Живые растения

Комнатные цветы на протяжение нескольких лет считаются трендом в интерьере. Они оживляют и освежают помещение, добавляют определенную изюминку. Подбирайте неприхотливые растения, которые смогут переносить высокую влажность и темноту. Отличное решение – стабилизированный мох и суккуленты, которые способны расти в темноте.

Обои

В современных интерьерах ванной чаще всего используют плитку – ее укладывают от пола до потолка. Однако еще один вариант – обои. Они не только дешевле обойдутся, но и добавят особый акцент помещению. Важно приобретать обои, созданные для ванных комнат. Они влагостойкие и отлично ведут себя в быту.

Красивые обои создадут необычный акцент / Фото remoo

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Шторы

Интересное решение придумали дизайнеры интерьера – в ванной вешают не одну, а две шторки. Первую занавеску подбирают из ткани, а со стороны душа или ванны ее защищают водонепроницаемой шторой. Для них используется двойной или одинарный карниз. Чтобы тканевая штора не мешала во время приема ванны, сделайте подхваты на стене.

Две шторы оригинально выглядят в интерьере ванной / Фото kakieshtory

Освещение

В последние годы в помещениях используют несколько сценариев освещения. В ванных комнатах чаще всего выбирают яркий свет, чтобы выделить какую-то зону. Дизайнеры интерьера рекомендуют в ванной вешать бра с теплым освещением. Это поможет создать романтическую обстановку для релакса.

Мягкий теплый свет создаст атмосферу релакса / Фото nasvitlo