Кожна господиня мріє мати ідеальну кухню – зручну, функціональну і, звичайно ж, стильну та актуальну.

Які рішення у тренді, і що важливо не упустити при замовленні кухні, розповіли дизайнери інтер'єру з full_house_design в Instagram.

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Кухня в сучасному інтер'єрі – це не просто "про зручно", це ще і про "дуже красиво"! Це важлива частина всього інтер'єру, яка визначить все! – відзначили дизайнери інтер'єру.

Що важливо врахувати

Острів

Це рішення знаходиться на піку популярності. Зручний острів може не тільки замінити обідній стіл, але і стати місцем приготування їжі. Якщо у вас велика кухня – ця ідея для вас.

Острів – ідея для просторих кухонь / Фото mydizajn

Високі навісні шафи

Такий прийом дозволить візуально зробити високі стелі. Крім того, це практично і зручно, адже місця для зберігання стає більше.

Прозорі або матові фасади

Подібна ідея підійде для педантів і любителів ідеального порядку. Підкреслити незвичайні фасади можна за допомогою внутрішнього підсвічування.

Відсутність верхніх шаф

Це рішення дизайнери інтер'єру називають супер трендом. Поставитися до підбору такої кухні слід дуже уважно, адже на очах не повинно бути нічого зайвого.

Відсутність верхніх шаф – тренд у дизайні кухонь / Фото ivd

Чорна матова кухня

Виносимо цей колір окремою графою! Не всі можуть на таке зважитися, але хто зміг, просто потрапив у десятку! Тут зійшлися всі кращі критерії мінімалізму – графіка, абсолютна продуманість і супер якісні матеріали, без цього просто ніяк! – розповіли дизайнери інтер'єру.

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Складні кольори

Незвичайні кольори і відтінки здатні внести неповторний акцент в інтер'єр і зробити кухню унікальною.

Металеві фасади

За допомогою незвичайних поєднань, таких як латунь, матове срібло, рожеве золото з природним малюнком каменя і мармуру, можна створити неповторні композиції.

Сучасні технології

Сучасні витяжки, системи зберігання, винні шафи і навіть змішувач також можуть стати родзинкою інтер'єру. Важливо творчо підійти до процесу і вибрати ті елементи, які не зіпсують, а прикрасять приміщення.