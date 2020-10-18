Інтер'єри знаменитих фільмів і серіалів часто западають в душу глядачам. Деякі з них варто взяти на озброєння.

Інтер'єри з яких кінострічок припали до смаку багатьом, і що з них можна перейняти для власного житла, розповідає ivd.

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"Шерлок" (Sherlock)

Серіал BBC "Шерлок" про знаменитого сищика, який живе в наші дні в Лондоні. Інтер'єр в будинку головного героя – це вікторіанська класика і сучасні елементи. На стінах у кімнаті – шпалери Zoffany з великим квітковим мотивом, проте в інших кадрах можна зустріти графіті. У приміщенні стоять великі м'які крісла з покривалом у шотландську клітку, а також шкіряний диван.

Кадр із серіалу "Шерлок"

Що можна "позичити" для свого житла

Інтер'єр квартири у серіалі "Шерлок" показує, що не варто боятися змішувати різні стилі. Часом порушення певних правил йде лише на користь приміщенню.

Кадр із серіалу "Шерлок"

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"Чому жінки вбивають"

У цій стрічці фігурує будинок, в якому жили різні сім'ї і, отже, змінювався інтер'єр. Використовується класичний американський стиль 60-х років, якому властива стримана світла колірна гамма, елегантні аксесуари.

Кадр із серіалу "Чому жінки вбивають"

Пізніше будинок кардинально змінюється – тепер це богемні 80-і: контрастні кольори і яскраві акценти, дорогі матеріали і оздоблення (мармур, позолота).

Кадр із серіалу "Чому жінки вбивають"

Що можна перейняти

Основна ідея інтер'єру – зручність і практичність. Все має бути максимально комфортним для мешканців. Якщо ви любите яскравість – відмовтеся від класики, виберіть стиль, який максимально вас відображає.

"Велика маленька брехня"

У популярному серіалі можна побачити кілька інтер'єрів. Примітно, що всі вони відображають життя головних героїнь. У великому розкішному будинку з басейном не вистачає затишку і тепла – це яскраво зобразили режисери. Обов'язково додавайте в інтер'єр щось душевне (фото, пам'ятні речі).

Кадр із серіалу "Велика маленька брехня"

Другий особняк більш затишний – у ньому є зони відпочинку, особисті речі, "теплий" текстиль. У кожній кімнаті можна помітити ретельний підбір колірної гамми і аксесуарів.

Кадр із серіалу "Велика маленька брехня"

Ще один просторий будинок знаменитий своєю кухнею – вона красива і зручна, але героїня відчуває себе в ній самотньо.

Кадр із серіалу "Велика маленька брехня"

Що цікавого

У всіх згаданих інтер'єрах є свої "родзинки", які можна використовувати у своїх оселях. Це прекрасні поєднання кольорів і відтінків, цікаві елементи інтер'єру і приємний текстиль.