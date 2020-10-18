Интерьеры знаменитых фильмов и сериалов часто западают в душу зрителям. Некоторые из них стоит взять на вооружение.

Интерьеры из каких кинолент пришлись по вкусу многим, и что из них можно перенять для собственного жилья, рассказывает ivd.

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"Шерлок" (Sherlock)

Сериал BBC "Шерлок" о знаменитом сыщике, который живет в наши дни в Лондоне. Интерьер в доме главного героя – это викторианская классика и современные элементы. На стенах в комнате – обои Zoffany с крупным цветочным мотивом, однако в других кадрах можно встретить граффити. В помещении стоят большие мягкие кресла с покрывалом в шотландскую клетку, а также кожаный диван.

Кадр из сериала "Шерлок"

Что можно "одолжить" для своего жилья

Интерьер квартиры в "Шерлоке" показывает, что не стоит бояться смешивать разные стили. Порой нарушения определенных правил идет только на пользу помещению.

Кадр из сериала "Шерлок"

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"Почему женщины убивают"

В этой ленте фигурирует дом, в котором жили разные семьи и, следовательно, менялся интерьер. Используется классический американский стиль 60-х годов, которому присуща сдержанная светлая цветовая гамма, элегантные аксессуары.

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Позднее дом кардинально меняется – теперь это богемные 80-е: контрастные цвета и яркие акценты, дорогие материалы и отделка (мрамор, позолота).

Кадр из сериала "Почему женщины убивают"

Что можно перенять

Основная идея интерьера – удобство и практичность. Все должно быть максимально комфортным для жильцов. Если вы любите яркость – откажитесь от классики, выберите стиль, который максимально вас отражает.

"Большая маленькая ложь"

В популярном сериале можно увидеть несколько интерьеров. Примечательно, что все они отражают жизнь главных героинь. В большом роскошном доме с бассейном не хватает уюта и тепла – это ярко изобразили режиссеры. Обязательно добавляйте в интерьер что-то душевное (фото, памятные вещи).

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Второй особняк более уютный – в нем есть зоны отдыха, личные вещи, "теплый" текстиль. В каждой комнате можно заметить тщательный подбор цветовой гаммы и аксессуаров.

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Еще один просторный дом знаменит своей кухней – она красивая и удобная, но героиня чувствует себя в ней одиноко.

Кадр из сериала "Большая маленькая ложь"

Что интересного

Во всех упомянутых интерьерах есть свои "изюминки", которые можно использовать в своем жилище. Это прекрасные сочетания цветов и оттенков, интересные элементы интерьера и приятный текстиль.