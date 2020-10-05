Блогери з різних країн часто виставляють у соціальних мережах знімки своїх будинків і отримують тисячі лайків і хвалебних відгуків.

Що особливого в інтер'єрах житла інтернет-знаменитостей, розповідає 24 канал.

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Колірна гама

Відоме правило трьох кольорів (60% -30% -10%) нечасто зустрічається у звичайних квартирах, проте багато блогерів слідують йому неухильно. Наприклад, німецький блогер Джуліана показала своє житло, в якому холодний відтінок білого виступає основним тоном, його підкреслюють дерев'яні меблі зі світло-бежевою оббивкою і акцентні чорні аксесуари.

Правило трьох кольорів робить житло гармонійним​ / Фото casaamigi, Instagram

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Декор і акценти

Досить часто акценти в інтер'єрі створюють характер і стиль приміщення. Британський блогер Луїс показує фотографії ідеальних декоративних елементів, які дозволяють зробити кімнату цікавішою і надати їй індивідуальності.

Красиві акценти роблять житло стильним / Фото my.modern.cottage, Instagram

Різні зони

Блогери часто показують, як вдається все розмістити на невеликій площі, і отримують масу відгуків від підписників. Наприклад, популярним стало фото, де зона відпочинку і робоче місце у вітальні можуть відмінно перегукуватися в інтер'єрі. Подібні рішення користуються попитом серед багатьох власників компактних квартир.

Підхід блогерів в інтер'єрі користується попитом серед підписників /Фото oksana_sherekhoda, Instagram