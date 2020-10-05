Блогеры из разных стран часто выставляют в социальных сетях снимки своих домов и получают тысячи лайков и хвалебных отзывов.

Что особенного в интерьерах жилья интернет-знаменитостей, рассказывает 24 канал.

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Цветовая гамма

Известное правило трех цветов (60%-30%-10%) нечасто встречается в обычных квартирах, однако многие блогеры следуют ему неукоснительно. Например, немецкий блогер Джулиана показала свое жилье, в котором холодный оттенок белого выступает основным тоном, его подчеркивает деревяная мебель со светло-бежевой обивкой и акцентные черные аксессуары.

Правило трех цветов делает жилье гармоничным / Фото casaamigi, Instagram

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Декор и акценты

Довольно часто акценты в интерьере создают характер и стиль помещения. Британский блогер Луис показывает фотографии идеальных декоративных элементов, которые позволяют сделать комнату интереснее и придать ей индивидуальности.

Красивые акценты делают жилье стильным / Фото my.modern.cottage, Instagram

Разные зоны

Блогеры часто показывают, как удается все разместить на небольшой площади, и получают массу откликов от подписчиков. Например, популярным стало фото, где зона отдыха и рабочее место в гостиной могут отлично перекликаться в интерьере. Подобные решения пользуются спросом среди многих владельцев компактных квартир.

Подход блогеров в интерьере пользуется спросом среди подписчиков /Фото oksana_sherekhoda, Instagram