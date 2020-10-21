Роблячи ремонт у кухні, багато хто біжить за модними нововведеннями і припускається серйозних помилок.

Про які інтер'єрні рішення для кухні доводиться шкодувати, розповідає 24 канал.

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Місця для зберігання

Красиві інтер'єри кухні, на які ми дивимося в інтернеті перед початком ремонту, надихають порядком – порожні стільниці, гарнітур без верхнього ряду зберігання. Після цього ми замовляємо подібні кухні, але в результаті виявляється, що поверхні забиті зайвими предметами, які нікуди подіти. Місць для зберігання на кухні має бути багато, тоді є шанс підтримувати порядок.

Кухня без верхніх шаф підійде тільки справжнім фанатам мінімалізму​ / Фото hoff

Меблі

Рельєфні фасади на меблях і двері – це красиво і популярно, проте потрібно враховувати, що всі виїмки збирають пил. Прибирання подібних поверхонь доставляє масу клопоту і займає багато часу.

Рельєфні меблі вимагає догляду​/ Фото sogor

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Система зберігання для сервізу

Відкриті полиці – красива система, яка дозволяє тримати все необхідне під рукою. Але це актуально лише для тих предметів, якими ви дійсно користуєтеся щодня. В інших випадках це дуже непрактична система зберігання – полиці та посуд припадають пилом і вимагають постійного миття і прибирання.

Відкриті полиці – рішення, про яке багато хто шкодує​ / Фото remontkit

Рейлінги

Зберігання на рейлінгах – популярний прийом на кухні, але важливо не перестаратися. Безліч різних предметів на рейлінгах створює ефект захаращеності. Крім того, на начинні накопичується пил, кіптява, бруд і краплі від води.

Багато предметів на рейлінгах створюють ефект захаращеності / Фото trizio

Витяжка

З метою економії місця і фінансів, власники квартир вирішують відмовитися від витяжки. Потрібно розуміти, що це стосується не лише запахів їжі, але і гару, кіптяви і жиру, який накопичується під час приготування їжі.

Витяжка – невід'ємний елемент кухні / Фото ivd