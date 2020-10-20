Вибір штор на кухню – справа непроста. Вони повинні бути і практичними, і красивими одночасно.

Які штори підібрати на кухню, і на що звернути увагу, розповідає 24 канал. Актуально Як зробити прибирання на кухні легким та швидким: прості способи Види штор Римські штори – полотно, яке за допомогою механізму піднімається і опускається. Піднімаючись, римська штора утворює рівномірні складки і складається "гармошкою" . Цей вид штор підходить для невеликих кухонь.

– полотно, яке Піднімаючись, римська штора утворює рівномірні складки і . Цей вид штор підходить для невеликих кухонь. Рулонні штори – полотно, яке скручується в рулон і розкручується в гладке полотно, що прилягає до вікна завдяки кріпленню низу штори до волосіні-направляючої. Рулонні штори підійдуть для будь-якої кухні​ / Фото topdom Японські штори – розсувні тканинні панелі, які рухаються по направляючих як стулки шафи-купе . Дуже добре підходять для кухні з балконними дверима або панорамними вікнами.

. Дуже добре підходять або панорамними вікнами. Штори-нитки – фіранка з тканинних або бісерних ниток. Підходить для приміщень будь-якої площі. Штори-нитки користуються великою популярністю​ / Фото design-homes Жалюзі – варіант для любителів мінімалізму . Бувають вертикальними і горизонтальними, і дозволяють регулювати попадання сонячних променів у приміщення.

– варіант . Бувають вертикальними і горизонтальними, і дозволяють регулювати попадання сонячних променів у приміщення. Класичні штори (гардини, тюль) – найзвичніший варіант. Цей вид представлений у різних варіаціях і підходить для будь-яких кухонь. Як вибрати колір і малюнок Відтінок підбирають під: колір стін, фасадів кухні, фартуха, оббивку дивана, стільців, подушок та ін.

колір стін, фасадів кухні, фартуха, оббивку дивана, стільців, подушок та ін. Принт штор підбирають під: малюнок на шпалерах, фартусі, підлогового покриття, килима, декору або текстилю. Римські штори підійдуть для невеликих кухонь​ / Фото gidshtori Читайте Дорогий інтер'єр: названі найпоширеніші помилки Довжина штори Коротка – полотно на 10 см нижче рівня підвіконня. Це оптимальний варіант для маленьких кухонь.

– полотно на 10 см нижче рівня підвіконня. Це оптимальний варіант Довга – штора вище підлоги на 1 см. Такий варіант відмінно для великих кухонь і оформлення вікон з балконними дверима.

– штора вище підлоги на 1 см. Такий варіант відмінно Дуже довга – 5-10 см штори лежать на підлозі. Це відмінне рішення для кухні-вітальні і кухні-їдальні. Дуже довга штора підійде для кухні-їдальні​ / Фото kitchendecorium Важливі нюанси Якщо в кухні низька стеля , придивіться штори у вертикальну смужку або вертикальні жалюзі. Також підійдуть панельні штори або класичні до підлоги.

, придивіться штори у вертикальну смужку або вертикальні жалюзі. Також підійдуть панельні штори або класичні до підлоги. Якщо кухня маленька і вузька, візуально її можна розширити за допомогою римських, панельних і рулонних штор у горизонтальну смужку. Короткі штори – практично і красиво / Фото dizainkyhni