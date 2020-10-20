Як вибрати штори на кухню: основні кроки
Вибір штор на кухню – справа непроста. Вони повинні бути і практичними, і красивими одночасно.
Які штори підібрати на кухню, і на що звернути увагу, розповідає 24 канал.
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Види штор
- Римські штори – полотно, яке за допомогою механізму піднімається і опускається. Піднімаючись, римська штора утворює рівномірні складки і складається "гармошкою". Цей вид штор підходить для невеликих кухонь.
- Рулонні штори – полотно, яке скручується в рулон і розкручується в гладке полотно, що прилягає до вікна завдяки кріпленню низу штори до волосіні-направляючої.
Рулонні штори підійдуть для будь-якої кухні / Фото topdom
- Японські штори – розсувні тканинні панелі, які рухаються по направляючих як стулки шафи-купе. Дуже добре підходять для кухні з балконними дверима або панорамними вікнами.
- Штори-нитки – фіранка з тканинних або бісерних ниток. Підходить для приміщень будь-якої площі.
Штори-нитки користуються великою популярністю / Фото design-homes
- Жалюзі – варіант для любителів мінімалізму. Бувають вертикальними і горизонтальними, і дозволяють регулювати попадання сонячних променів у приміщення.
- Класичні штори (гардини, тюль) – найзвичніший варіант. Цей вид представлений у різних варіаціях і підходить для будь-яких кухонь.
Як вибрати колір і малюнок
- Відтінок підбирають під: колір стін, фасадів кухні, фартуха, оббивку дивана, стільців, подушок та ін.
- Принт штор підбирають під: малюнок на шпалерах, фартусі, підлогового покриття, килима, декору або текстилю.
Римські штори підійдуть для невеликих кухонь / Фото gidshtori
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Довжина штори
- Коротка – полотно на 10 см нижче рівня підвіконня. Це оптимальний варіант для маленьких кухонь.
- Довга – штора вище підлоги на 1 см. Такий варіант відмінно для великих кухонь і оформлення вікон з балконними дверима.
- Дуже довга – 5-10 см штори лежать на підлозі. Це відмінне рішення для кухні-вітальні і кухні-їдальні.
Дуже довга штора підійде для кухні-їдальні / Фото kitchendecorium
Важливі нюанси
- Якщо в кухні низька стеля, придивіться штори у вертикальну смужку або вертикальні жалюзі. Також підійдуть панельні штори або класичні до підлоги.
- Якщо кухня маленька і вузька, візуально її можна розширити за допомогою римських, панельних і рулонних штор у горизонтальну смужку.
Короткі штори – практично і красиво / Фото dizainkyhni