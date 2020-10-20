Кухонні гарнітури без ручок не можна назвати новинкою – упродовж кількох років вони знаходяться на піку популярності.

Які переваги у таких меблів і як подібні кухні виглядають в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

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Особливості

Кухня без ручок підійде для сучасних інтер'єрів (мінімалізм, скандинавський стиль, хай-тек). Механізм притягування дверей спричинить додаткові витрати.

Кухня без ручок – стильне рішення для інтер'єру / Фото hettich

Переваги оформлення

Стильно виглядає в інтер'єрі

Економить місце

Немає ризику зачепитися за ручку

Прибирання фасадів без ручок набагато простіше

Кухня без ручок має кілька переваг / Фото remont-volot

Дизайн кухні без ручок

Верхні і нижні шафи без ручок

Такий варіант відмінно виглядає в нейтральних відтінках. Вся решта меблів у кімнаті має відповідати стилістиці. Дизайну властива простота і лаконічність.

Дизайн кухні можна розробити на будь-який смак / Фото vanil-studio

Комбінування

Верхні шафи без ручок, нижні – з фурнітурою. Такі шафи можуть відрізнятися за кольором фасадів та їхній фактурі.

Комбінування передбачає використання різних фактур і матеріалів​ / Фото pinterest

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Механізм

Вибравши кухню без ручок, слід визначитися з механізмом доводу дверей. Їх існує кілька видів.

Фальшиві профілі – для відкриття ящика, необхідно потягнути за ребро дверей.

– для відкриття ящика, необхідно потягнути за ребро дверей. Push-Open – для того, щоб відкрити дверцята, на них потрібно злегка натиснути. Вони відкриються, але для повного відкриття, доведеться потягнути за дверці.

– для того, щоб відкрити дверцята, на них потрібно злегка натиснути. Вони відкриються, але для повного відкриття, доведеться потягнути за дверці. Фрезеровані поглиблення – це фасади з прорізами на дверцятах або спилами під кутом.

– це фасади з прорізами на дверцятах або спилами під кутом. Ручки-сенсори – в цьому варіанті використовується світлодіодне підсвічування, яке реагує на дотики. Такий механізм є одним з найдорожчих.

Push-Open – найпопулярніший механізм для кухні без ручок / Фото e-mebel