Кухня без ручок: переваги і красиві приклади
Кухонні гарнітури без ручок не можна назвати новинкою – упродовж кількох років вони знаходяться на піку популярності.
Які переваги у таких меблів і як подібні кухні виглядають в інтер'єрі, розповідає 24 канал.
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Особливості
- Кухня без ручок підійде для сучасних інтер'єрів (мінімалізм, скандинавський стиль, хай-тек).
- Механізм притягування дверей спричинить додаткові витрати.
Кухня без ручок – стильне рішення для інтер'єру / Фото hettich
Переваги оформлення
- Стильно виглядає в інтер'єрі
- Економить місце
- Немає ризику зачепитися за ручку
- Прибирання фасадів без ручок набагато простіше
Кухня без ручок має кілька переваг / Фото remont-volot
Дизайн кухні без ручок
Верхні і нижні шафи без ручок
Такий варіант відмінно виглядає в нейтральних відтінках. Вся решта меблів у кімнаті має відповідати стилістиці. Дизайну властива простота і лаконічність.
Дизайн кухні можна розробити на будь-який смак / Фото vanil-studio
Комбінування
Верхні шафи без ручок, нижні – з фурнітурою. Такі шафи можуть відрізнятися за кольором фасадів та їхній фактурі.
Комбінування передбачає використання різних фактур і матеріалів / Фото pinterest
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Механізм
Вибравши кухню без ручок, слід визначитися з механізмом доводу дверей. Їх існує кілька видів.
- Фальшиві профілі – для відкриття ящика, необхідно потягнути за ребро дверей.
- Push-Open – для того, щоб відкрити дверцята, на них потрібно злегка натиснути. Вони відкриються, але для повного відкриття, доведеться потягнути за дверці.
- Фрезеровані поглиблення – це фасади з прорізами на дверцятах або спилами під кутом.
- Ручки-сенсори – в цьому варіанті використовується світлодіодне підсвічування, яке реагує на дотики. Такий механізм є одним з найдорожчих.
Push-Open – найпопулярніший механізм для кухні без ручок / Фото e-mebel