Місто внесене до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Навіщо розпродаж потрібен місцевій владі – читайте далі.

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Що відомо про акцію

Ми вирішили просувати ініціативу з продажу будинків за один євро в Кальтаджіроне, дізнавшись, що так роблять інші сицилійські села. Ми не такі й маленькі, можемо розраховувати майже на 40 тисяч жителів, а наш історичний центр включено до переліку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО,

– заявив радник муніципальної спадщини Кальтаджіроне Антоніо Монтеманьо.

Він пояснив, що влада хоче безпеки у місті. Річ у тому, що багато жителів залишили вдома в історичному центрі, щоб побудувати нові поблизу.

Купити будинок за 1 євро відтепер можна у Кальтаджіроне / Фото latuaitalia

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Які умови

За словами влади, багато будинків у центральній частині міста були передані у спадок. При цьому нові власники живуть за межами Кальтаджіроне й не хочуть відновлювати застаріле житло.

Потенційні покупці можуть купити нерухомість за символічну суму, однак зобов'язуються протягом трьох років з моменту угоди убезпечити об'єкт. Примітно, що житло можна використовувати для будь-яких цілей.