Живі рослини в інтер'єрах будинків і квартир стали трендовим елементом. Однак багато з них небезпечні, а деякі вимагають підвищеної уваги і складного догляду.

Кактус – рослина не примхлива, при цьому дуже красива. Які з них приживуться у будь-якому домі, розповідає Нерухомість 24.

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Кактус Шлюмбергера

"Декабрист" – друга назва цієї рослини. Так її звуть через те, що у грудні вона красиво цвіте. Пелюстки можуть бути від білого і жовтого до насичено рожевого або фіолетового кольору. У "декабриста" немає колючок, замість них – м'які і тонкі голки, які нагадують ворс. Рослина любить тінь і полив раз на тиждень.

"Декабрист" гарно цвіте / Фото rastenievod

Ріпсаліс

Ріпсаліс – кактус з довгими трубчастими стеблами і маленькими колючками. Цвіте на початку осені жовтими, білими або рожевими квітками. Рослина невибаглива, досить поливу після висихання ґрунту в горщику.

Ріпсаліс стане прикрасою будь-якого інтер'єру / Фото agroflora

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Мамілярія

Найпопулярніший сорт домашніх кактусів. У нього є безліч підвидів, які схожі візуально, але по-різному цвітуть. Це дозволяє створити гарну композицію в інтер'єрі. Поливати потрібно раз на тиждень у літню пору року, в зимовий період – мамілярія впадає у сплячку, тому досить поливу раз на 3-4 тижні.

Мамілярія буває різна / Фото zakupator

Ехінопсис

Цей вид кактуса – один з невибагливих, і підійде для тих, хто може забути його полити. Рослина не вимагає пересаджування, а поливу досить раз на тиждень. Цвіте кактус до півроку помаранчевими, рожевими, малиновими і жовтими суцвіттями.

Ехінопсис пробачить, якщо його забудуть полити​ / Фото pocvetam