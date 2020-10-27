Живые растения в интерьерах домов и квартир стали трендовым элементом. Однако многие из них опасны, а некоторые требуют повышенного внимания и сложного ухода.

Кактус – растение не капризное, при этом очень красивое. Какие из них приживутся в любом доме, рассказывает Недвижимость 24.

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Кактус Шлюмбергера

"Декабрист" – второе название этого растение. Так его зовут из-за того, что в декабре он красиво цветет. Лепестки могут быть от белого и желтого до насыщенно розового или фиолетового цвета. У "декабриста" нет колючек, вместо них – мягенькие и тонкие иголки, которые напоминают ворс. Растение любит тень и полив раз в неделю.

"Декабрист" красиво цветет / Фото rastenievod

Рипсалис

Рипсалис – кактус с длинными трубчатыми стеблями и маленькими колючками. Цветет в начале осени желтыми, белыми или розовыми цветками. Растение неприхотливое, достаточно полива по мере высыхания почвы в горшке.

Рипсалис станет украшением любого интерьера / Фото agroflora

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Маммиллярия

Самый популярный сорт домашних кактусов. У него есть множество подвидов, которые похожи визуально, но по-разному цветут. Это позволяет создать красивую композицию в интерьере. Полив требуется раз в неделю в летнее время года, в зимнюю пору – маммилярия впадает в спячку, поэтому достаточно полива раз в 3-4 недели.

Маммиллярия бывает разная / Фото zakupator

Эхинопсис

Этот вид кактуса – один из самых неприхотливых, и подойдет для тех, кто может забыть его полить. Растение не требует пересаживания, полива достаточно раз в неделю. Цветет кактус до полугода оранжевыми, розовыми, малиновыми и желтыми соцветиями.

Эхинопсис просит, если его забудут полить / Фото pocvetam