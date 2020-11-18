Картини стали трендом в інтер'єрі – їх часто використовують як дизайнери, так і власники квартир.

Що потрібно знати, розміщуючи картину вдома, розповідає Нерухомість 24.

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Вибір місця

Вибираючи стіну, де буде розміщена картина, потрібно враховувати природне освітлення. Картина не повинна потрапляти під прямі сонячні промені, інакше полотно швидко вигорить і втратить свій вигляд. Відмінний варіант – простір з боків від вікна.

Пил

Картину необхідно правильно очищати від пилу, а саме:

не використовувати вологу ганчірку і пилосос;

застосовувати м'яку подушечку з оксамиту або фланелі;

обмахувати полотно в одному напрямку.

Картина вимагає правильного догляду​ / Фото m-strana

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Температура і вологість

Оптимальна температура у приміщенні, де буде висіти полотно, повинна становити 18-22 °С. Картини не люблять перепадів температури і вологості. Тому уникайте розміщення поблизу кондиціонера, зволожувача повітря, батарей електричних обігрівачів.

Розміщуючи картину, враховуйте особливості приміщення / Фото domoholik

Забруднення

Щоб полотно довше залишалося у первозданному вигляді, намагайтеся не торкатися до нього руками. Також оберігайте його від бризок води і масла (якщо картина висить у кухні) і від камінного диму (якщо полотно розміщено у вітальні).

Оберігайте полотно від забруднень​ / Фото m-strana