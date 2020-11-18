Картини в інтер'єрі: 4 моменти, які потрібно знати
Картини стали трендом в інтер'єрі – їх часто використовують як дизайнери, так і власники квартир.
Що потрібно знати, розміщуючи картину вдома, розповідає Нерухомість 24.
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Вибір місця
Вибираючи стіну, де буде розміщена картина, потрібно враховувати природне освітлення. Картина не повинна потрапляти під прямі сонячні промені, інакше полотно швидко вигорить і втратить свій вигляд. Відмінний варіант – простір з боків від вікна.
Пил
Картину необхідно правильно очищати від пилу, а саме:
- не використовувати вологу ганчірку і пилосос;
- застосовувати м'яку подушечку з оксамиту або фланелі;
- обмахувати полотно в одному напрямку.
Картина вимагає правильного догляду / Фото m-strana
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Температура і вологість
Оптимальна температура у приміщенні, де буде висіти полотно, повинна становити 18-22 °С. Картини не люблять перепадів температури і вологості. Тому уникайте розміщення поблизу кондиціонера, зволожувача повітря, батарей електричних обігрівачів.
Розміщуючи картину, враховуйте особливості приміщення / Фото domoholik
Забруднення
Щоб полотно довше залишалося у первозданному вигляді, намагайтеся не торкатися до нього руками. Також оберігайте його від бризок води і масла (якщо картина висить у кухні) і від камінного диму (якщо полотно розміщено у вітальні).
Оберігайте полотно від забруднень / Фото m-strana
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