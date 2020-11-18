Картины стали трендом в интерьере – их часто используют как дизайнеры, так и владельцы квартир.

Что нужно знать, размещая картину дома, рассказывает Недвижимость 24.

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Выбор места

Выбирая стену, где будет размещена картина, нужно учитывать естественное освещение. Картина не должна попадать под прямые солнечные лучи, иначе полотно быстро выгорит и потеряет свой вид. Отличный вариант – пространство по бокам от окна.

Пыль

Картину необходимо правильно очищать от пыли, а именно:

не использовать влажную тряпку и пылесос;

применять мягкую подушечку из бархата или фланели;

обмахивать полотно в одном направлении.

Картина требует правильного ухода / Фото m-strana

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Температура и влажность

Оптимальная температура в помещении, где будет висеть полотно, должна составлять 18-22 °С. Картины не любят перепадов температуры и влажности. Поэтому избегайте размещения вблизи кондиционера, увлажнителя воздуха, батарей электрических обогревателей.

Размещая картину, учитывайте особенности помещения / Фото domoholik

Загрязнения

Чтобы полотно дольше оставалось в первозданном виде, старайтесь не прикасаться к нему руками. Также оберегайте его от брызг воды и масла (если картина висит в кухне) и от каминного дыма (если полотно размещено в гостиной).

Оберегайте полотно от загрязнений / Фото m-strana