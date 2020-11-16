Вітальня – місце, яке хочеться зробити не тільки затишним, але і стильним. Для цього можна використовувати цікаві прийоми.

Які ідеї застосовують дизайнери, розповідає Нерухомість 24.

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Акцентна стіна

Відмінний варіант для того, щоб зробити вітальню стильною. Акцентну стіну можна зробити навпроти дивана, або за ним. Можна використовувати геометричні принти, фотошпалери, цегляне оформлення – все залежить від особистих переваг. Важливе правило – оформлення повинно відповідати загальній стилістиці приміщення, і прикрашати кімнату.

Акцентну стіну можна оформити з різних оздоблювальних матеріалів​ / Фото design-homes

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Дзеркальное панно

Дзеркало – елемент, який розширює простір, додає йому світла, блиску і шику. Дизайнери дуже часто застосовують цю фішку у невеликих приміщеннях. Для того щоб інтер'єр був незвичайним і мав індивідуальність і характер, використовуйте неординарні дзеркальні елементи. Таким чином ви зможете здивувати своїх гостей.

Дзеркальне оформлення додасть приміщенню розкішного вигляду / Фото bezkovrov

Шафи навколо дивана

У невеликих приміщеннях завжди виникає питання – де зберігати речі. Якщо немає можливості оформити гардеробну, доводиться шукати інші рішення. Одним з них можуть стати шафи навколо дивана. Дизайнери пропонують безліч варіантів оформлення подібних систем зберігання.

Шафи навколо дивана виглядають гармонійно і стильно​ / Фото pinterest