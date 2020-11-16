Як самостійно зробити дизайнерську вітальню: 3 цікавих ідеї
Вітальня – місце, яке хочеться зробити не тільки затишним, але і стильним. Для цього можна використовувати цікаві прийоми.
Які ідеї застосовують дизайнери, розповідає Нерухомість 24.
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Акцентна стіна
Відмінний варіант для того, щоб зробити вітальню стильною. Акцентну стіну можна зробити навпроти дивана, або за ним. Можна використовувати геометричні принти, фотошпалери, цегляне оформлення – все залежить від особистих переваг. Важливе правило – оформлення повинно відповідати загальній стилістиці приміщення, і прикрашати кімнату.
Акцентну стіну можна оформити з різних оздоблювальних матеріалів / Фото design-homes
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Дзеркальное панно
Дзеркало – елемент, який розширює простір, додає йому світла, блиску і шику. Дизайнери дуже часто застосовують цю фішку у невеликих приміщеннях. Для того щоб інтер'єр був незвичайним і мав індивідуальність і характер, використовуйте неординарні дзеркальні елементи. Таким чином ви зможете здивувати своїх гостей.
Дзеркальне оформлення додасть приміщенню розкішного вигляду / Фото bezkovrov
Шафи навколо дивана
У невеликих приміщеннях завжди виникає питання – де зберігати речі. Якщо немає можливості оформити гардеробну, доводиться шукати інші рішення. Одним з них можуть стати шафи навколо дивана. Дизайнери пропонують безліч варіантів оформлення подібних систем зберігання.
Шафи навколо дивана виглядають гармонійно і стильно / Фото pinterest
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