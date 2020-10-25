Картини в інтер'єрі квартир і будинків стали модним трендом. Вони не тільки прикрашають приміщення, але і підкреслюють стиль.

Як правильно вибрати відповідні картини, і як їх розвісити, розповідає 24 канал.

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Вибір картини

У першу чергу – орієнтуйтеся на стилістику приміщення. Також у тренді поєднання класичних меблів і сучасної абстракції. Такий прийом дозволяє створювати зв'язок між різними елементами декору. Ще один спосіб вибрати полотно – уявити його яскравою акцентною плямою в інтер'єрі.

Вибираючи полотно, враховуйте стиль приміщення / Фото medium

Рама

Для того щоб правильно вибрати раму, врахуйте, що вона має доповнювати картину, а не відволікати від неї увагу. Останнім часом у тренді тонкі рами або зовсім зображення без рам. До маленьких картин найчастіше підбирають широкі багети.

Велика картина відмінно виглядає у тонкій рамі​ / Фото homester

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Де розмістити картини

Живопис відмінно виглядає над комодами, диванами, консолями в будь-якій кімнаті. У композицію можна також додати красиві світильники або вази. Якщо ви хочете прикути до картини додаткову увагу – розмістіть полотно так, щоб його було видно у відкритому дверному отворі.

Картини можна розмістити у будь-якій кімнаті / Фото dizajninfo

На якій висоті повісити картину

Висота розміщення картини вибирається, виходячи з одного правила: середина зображення повинна бути на рівні очей людини (на висоті близько 145-175 см). Якщо у кімнаті висока стеля, тоді картини краще повісити трохи вище.

Висота картини залежить від стель​ / Фото m-strana