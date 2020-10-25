Картины в интерьере квартир и домов стали модным трендом. Они не только украшают помещение, но и подчеркивают стиль.

Как правильно выбрать подходящие картины, и как их развесить, рассказывает 24 канал.

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Выбор картины

В первую очередь – ориентируйтесь на стилистику помещения. Также в тренде сочетание классической мебели и современной абстракции. Такой прием позволяет создавать связь между разными элементами декора. Еще один способ выбрать полотно – представить его ярким акцентным пятном в интерьере.

Выбирая полотно, учитывайте стиль помещения / Фото medium

Рама

Для того чтобы правильно выбрать раму, учтите, что она должна дополнять картину, а не отвлекать от нее внимание. В последнее время в тренде тонкие рамы или вовсе изображения без рам. К маленьким картинам чаще всего подбирают широкие багеты.

Большая картина отлично смотрится в тонкой раме / Фото homester

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Где разместить картины

Живопись отлично смотрится над комодами, диванами, консолями в любой комнате. В композицию можно также добавить красивые светильники или вазы. Если вы хотите привлечь к картине дополнительное внимание – разместите ее так, чтобы она была видна в открытом дверном проеме.

Картины можно разместить в любой комнате / Фото dizajninfo

На какой высоте повесить картину

Высота размещения картины выбирается, исходя из одного правила: середина изображения должна быть на уровне глаз человека (на высоте около 145-175 см). Если в комнате высокие потолки, тогда картины лучше повесить чуть выше.

Высота картины зависит от потолков / Фото m-strana