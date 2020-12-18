Картини у квартирі та будинку: важливі нюанси, які не можна ігнорувати
Якщо ви хочете додати інтер'єру індивідуальності і характеру – використовуйте красиві і оригінальні картини.
Що потрібно врахувати, розміщуючи картини в інтер'єрі, розповіла дизайнерка інтер'єру з нікнеймом design_dizart в Instagram.
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Важливі моменти, які слід врахувати
- Розташування. Центр композиції повинен знаходитися на рівні очей (155-165 см).
- Ширина картини (або групи картин) повинна становити 75-90% від меблів, над якими вона розташована.
- Симетрія – найпростіший варіант визначити ширину стіни або композиції і розмістити картини симетрично від цього центру.
Розміщуючи картини, потрібно врахувати кілька нюансів / Фото pinterest
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- Головний об'єкт. Якщо ви використовуєте групи картин, спочатку виділіть основну, після чого вишиковуйте композицію поруч з нею.
- В ряд. Якщо ви вибрали прямокутні або квадратні картини одного розміру, їх можна розмістити в ряд на однаковій відстані.
- Уздовж сходів. Якщо у вас в будинку є сходи, ви можете розмістити картини діагонально – паралельно сходам.
- Незвичайні рішення. Картини можна розмістити хаотично і створити свій стиль в інтер'єрі.
Картини прикрасять ваш інтер'єр / Фото pinterest
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