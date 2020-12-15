Як прикрасити інтер'єр до Нового року: цікаві ідеї на фото
Новий рік – свято, до якого готуються у всьому світі. Важливим атрибутом є прикрашання квартир і будинків.
Які предмети зроблять житло святковим і стильним, розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова у своєму Instagram.
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Кращий новорічний декор для інтер'єру
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Невеликі ялинки у горщиках
Маленькі ялинки додадуть інтер'єру святкового настрою / Фото pinterest
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Будиночки зі свічками
Свічки створять неймовірну атмосферу / Фото decorwind
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Новорічні гірлянди
Вони бувають традиційні, а також оригінальні – у вигляді свічок, пляшок та інших предметів. Вибирайте однотонні гірлянди з теплим світлом.
Гірлянди зроблять приміщення затишним / Фото ozali
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Малюнки на вікнах та новорічні постери
Подібні дрібниці створять святковий настрій / Фото postermarkt
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Альтернатива ялинці
Для цього можна використовувати будь-який матеріал, головне – зберегти форму.
Ялинка – обов'язковий атрибут новорічних свят / Фото pinterest
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Вінки
Найпопулярніша прикраса, яку можна створити навіть своїми руками.
Різдвяні вінки можна зробити з підручних засобів / Фото elkiland
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