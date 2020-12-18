Картины в квартире и доме: важные нюансы, которые нельзя игнорировать
Если вы хотите придать интерьеру индивидуальности и характера – используйте красивые и оригинальные картины.
Что нужно учесть, размещая картины в интерьере, рассказала дизайнер интерьера с никнеймом design_dizart в Instagram.
Читайте Как украсить интерьер к Новому году: интересные идеи на фото
Важные моменты, которые следует учесть
- Расположение. Центр композиции должен находиться на уровне глаз (155-165 см).
- Ширина картины (или группы картин) должна составлять 75-90% от мебели, над которой она расположена.
- Симметрия – самый простой вариант определить ширину стены или композиции и разместить картины симметрично от этого центра.
Размещая картины, нужно учесть несколько нюансов / Фото pinterest
Интересно Как создать красивую композицию в интерьере: 3 главных правила
- Главный объект. Если вы используете группы картин, сначала выделите основную, после чего выстраивайте композицию рядом с ней.
- В ряд. Если вы выбрали прямоугольные или квадратные и одного размера, их можно разместить в ряд на равном расстоянии.
- Вдоль лестницы. Если у вас в доме есть лестница, вы можете разместить картины диагонально – параллельно лестнице.
- Необычные решения. Картины можно разместить хаотично и создать свой стиль в интерьере.
Картины украсят ваш интерьер / Фото pinterest
Поделиться новостью