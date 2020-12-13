Як створити гарну композицію в інтер'єрі: 3 головних правила
Хто з нас не мріє створити оригінальний і стильний декор в квартирі або будинку? Особливо це актуально у переддень красивих свят – Різдва, Нового року, Великодня та ін.
Як створити композицію в інтер'єрі, розповідає Нерухомість 24.
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Правило трьох
Відоме правило говорить: на поверхні повинно бути три групи предметів, а в кожній групі – 1-3 складових композиції. Цей спосіб підійде для декору на столі, полиці або комоді.
Як це працює
1. Вертикальна група (рослина, свічник, ваза).
2. Горизонтальна група (книги, шкатулка і ін.).
3. Група (міст), яка об'єднує вертикальну і горизонтальну. Будь-який предмет, який виготовлений з того ж матеріалу або виконаний у тій же кольоровій гамі.
Таким чином, вийде гарна композиція, яка стане прикрасою інтер'єру.
Правило трьох – ідеальне рішення для оформлення житла / Фото dg-home
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Гама кольорів
Всі аксесуари, виконані в одній палітрі, легко поєднуються в інтер'єрі. Це можуть бути різні відтінки одного кольору. Також вдало виглядають поєднання з 2-3 кольорів. Наприклад, жовтий і сірий, пудровий і сірий, синій і жовтий – все залежить від стилю приміщення і ваших уподобань.
Якщо ви сумніваєтеся в правильності декору – робіть упор на колір / Фото doka-realty
Матеріал
Ще один безпрограшний варіант – об'єднати декор за допомогою матеріалу або елементів з нього. Наприклад, це можуть бути сухоцвіти, дерево і декор з глини. За рахунок натуральності композиція буде виглядати цілісно і прикрасить інтер'єр.
Красива композиція може бути виконана з одного матеріалу / Фото roomester
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