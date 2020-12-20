Вибір стільниці на кухню – питання, яке займає багато часу у власників квартир і будинків.

Один з варіантів – керамічна стільниця. Детальніше про неї розповідає in_design.studio в Instagram.

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З великоформатного керамограніта можна зробити відразу і стільницю, і фартух. Це супер практично і красиво в одному флаконі. Чому не кажу про іншу плитку? Мозаїка – вся у швах, можна збожеволіти, вичищаючи жиринки. Керамічна плитка – дуже ніжна, відбивати м'ясо молотком на ній небезпечно, – відзначили в in_design.studio.

За словами дизайнерів інтер'єру, це дуже практично: "уявіть цей цілісний лист, без стиків, який переповзає зі столу на стіну, а доглядати за ним – суцільне задоволення, протер ганчірочкою і пішов у справах".

Керамічна стільниця – стильне рішення для кухні / Фото dizainvfoto

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Торець у керамічної стільниці може бути тонким, але важливо розуміти, що він не такий привабливий як натуральний камінь. Також може бути широкий торець – "тоді керамограніт переходить малюнком на торець". Важливо: для цього потрібен дуже тямущий фахівець.

Для кухні рекомендується брати формат 120 см на 240 см. Його може вистачити і на стільницю, і на фартух на всю довжину кухні. Плінтус у такому випадку не використовується (робиться стик).

Якщо у вас немає верхніх шаф і не потрібен високий фартух – беріть 80 см на 240 см. 60 см піде на стільницю і 20 – на фартух, – порадили в in_design.studio.