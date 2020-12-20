Плануючи кухню, у кожного власника виникає питання: куди заховати дрібну побутову техніку?

Детальну відповідь дала дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.

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Якщо ось це ось все (чайник, тостер, блендер і що там ще у вас є) заважає на робочій поверхні, у мене є пропозиція. Навіть чотири, – зазначила Бондар.

Куди заховати дрібну побутову техніку

1. У високий пенал

Якщо у вас вбудований холодильник, духова шафа, мікрохвильова піч – дрібну техніку можна визначити туди ж. Використовуйте відкидні дверки. Обов'язково передбачте додаткові розетки.

2. Кут у П-подібній або Г-подібній кухні

Найдаремніше місце у будинку, я вважаю (після коридорів, звичайно). Можна зробити і у вигляді відкритих полиць і в вигляді закритих ящиків з дверцятами і навіть висувні варіанти, – додала дизайнерка інтер'єру.

Дрібну побутову техніку можна заховати / Фото prohandmade

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3. Функціональний кухонний фартух

Якщо зробити стільницю глибшою – на ній можна розмістити техніку.

4. Нижній висувний ящик

У висувному нижньому ящику можна зберігати всю дрібну техніку. За словами Бондар, ящики з розпашними дверцями внизу робити не варто. Це не дуже зручно, оскільки потім складно дістатися до того, що стоїть далеко і глибоко.