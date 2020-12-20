Выбор столешницы на кухню – вопрос, который занимает много времени у владельцев квартир и домов.

Один из вариантов – керамическая столешница. Подробнее о ней рассказывает in_design.studio в Instagram.

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Из крупноформатного керамогранита можно сделать сразу и столешницу и фартук. Это супер практично и красиво в одном флаконе. Почему не говорю о другой плитке? Мозаика – вся в швах, можно сойти с ума, вычищая жиринки. Керамическая плитка – слишком нежная, отбивать мясо молотком на ней опасно, – отметили в in_design.studio.

По словам дизайнеров интерьера, это очень практично: "представьте этот цельный лист, без стыков, переползающий со стола на стену, а ухаживать за ним – сплошное удовольствие, протер тряпочкой и пошел по делам".

Керамическая столешница – стильное решение для кухни / Фото dizainvfoto

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Торец в керамической столешнице может быть тонким, но важно понимать, что он не такой привлекательный как натуральный камень. Также может быть широкий торец – "тогда керамогранит переходит рисунком на торец". Важно: для этого нужен очень толковый специалист.

Для кухни рекомендуется брать формат 120 см на 240 см. Его может хватить и на столешницу, и на фартук на всю длину кухни. Плинтус в таком случае не используется (делается стык).

Если у вас нет верхних шкафов и не нужен высокий фартук – берите 80 см на 240 см. 60 см уложите на столешницу и 20 – на фартук, – посоветовали в in_design.studio.