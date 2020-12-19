Якщо у вас невелика кухня-вітальня, її потрібно грамотно спланувати, щоб приміщення стало комфортним та затишним для проживання.

Що потрібно врахувати перед ремонтом у кухні-вітальні, розповіла дизайнерка-інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.

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Розставте пріоритети. Оскільки приміщення невелике, ви повинні визначити для себе, що найбільш важливо в кухні – простора робоча поверхня, великий обідній стіл або комфортний диван. Починайте розстановку з кухонного гарнітура. Пам'ятайте, що у обладнання та його розміщення є прив'язка до комунікацій. Обов'язково враховуйте ергономіку. Дотримуйтеся масштабу і реальних розмірів меблів. Стіл і диван краще вибрати на етапі планування приміщення. Обідній стіл може бути розкладним, якщо сім'я невелика.

На кухні можна використовувати розкладні меблі – це дозволить заощадити місце / Фото ivd

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Барна стійка чи стіл-продовження гарнітура можуть виконувати відразу 2 функції: прийому їжі і робочої поверхні кухні.

Барна стійка може бути функціональною і зручною / Фото pinterest

Якщо на кухні планується ТВ-зона, продумайте все так, щоб плазму було видно і від столу, і з дивана. Зона кухні-вітальні може бути розширена за рахунок будь-якого приміщення. Але пам'ятайте, що все кухонне обладнання повинно залишитися на території початкової кухні. Найчастіше кухні-вітальні збільшують за рахунок лоджії. Наприклад, там можна розмістити повноцінний обідній стіл.

Якщо зона вітальні на кухні для гостей, які бувають раз на рік, подумайте, ви користуєтеся і живете там щодня. Ставте себе і свої пріоритети на перше місце. А з друзями можна посидіти і за столом або в кафе, – резюмувала Бондар.