Коли планується ремонт у квартирі або будинку, у кожного власника виникає питання: що краще – керамограніт або керамічна плитка?

Про плюси і мінуси плитки і керамограніта, розповідає in_design.studio в Instagram.

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Керамограніт або керамічна плитка – у чому різниця? Що вибрати? Складно зробити вибір, коли не розбираєшся, але сьогодні я допоможу вам пролити світло на цю тему, – відзначили в in_design.studio.

Керамограніт

Переваги

стійкий до механічних пошкоджень;

не боїться перепадів вологості і температур;

не вигоряє на сонці;

використовується як для внутрішнього, так і для зовнішнього оздоблення;

можна підрізати під 45 градусів і зробити акуратний кут.

Недоліки

більш щільний матеріал, ніж плитка;

обійдеться дорожче, ніж керамічна плитка.

Перед покупкою вивчіть плюси і мінуси плитки і керамограніта / Фото decoratex

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Керамічна плитка

Плюси

легше різати і підганяти під потрібний розмір;

пориста і легка;

обходиться дешевше, ніж керамограніт.

Мінуси

схильна до пошкоджень;

вигорає на сонці;

може кришитися при підрізуванні;

використовується тільки для внутрішнього оздоблення.

Керамічна плитка може використовуватися в різних варіаціях / Фото 12millionov