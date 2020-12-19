Керамограніт або плитка: що вибрати і чому
Коли планується ремонт у квартирі або будинку, у кожного власника виникає питання: що краще – керамограніт або керамічна плитка?
Про плюси і мінуси плитки і керамограніта, розповідає in_design.studio в Instagram.
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Керамограніт або керамічна плитка – у чому різниця? Що вибрати? Складно зробити вибір, коли не розбираєшся, але сьогодні я допоможу вам пролити світло на цю тему, – відзначили в in_design.studio.
Керамограніт
Переваги
- стійкий до механічних пошкоджень;
- не боїться перепадів вологості і температур;
- не вигоряє на сонці;
- використовується як для внутрішнього, так і для зовнішнього оздоблення;
- можна підрізати під 45 градусів і зробити акуратний кут.
Недоліки
- більш щільний матеріал, ніж плитка;
- обійдеться дорожче, ніж керамічна плитка.
Перед покупкою вивчіть плюси і мінуси плитки і керамограніта / Фото decoratex
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Керамічна плитка
Плюси
- легше різати і підганяти під потрібний розмір;
- пориста і легка;
- обходиться дешевше, ніж керамограніт.
Мінуси
- схильна до пошкоджень;
- вигорає на сонці;
- може кришитися при підрізуванні;
- використовується тільки для внутрішнього оздоблення.
Керамічна плитка може використовуватися в різних варіаціях / Фото 12millionov
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