Ремонт в квартирі – процес дорогий, але ціна залежить від різних чинників, про які багато хто забуває.

Що впливає на ціну ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар в Instagram.

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Що впливає на ціну ремонту

Розташування. Наприклад, ціни у Києві суттєво відрізняються від тих, які в регіонах.

Наприклад, ціни у Києві суттєво відрізняються від тих, які в регіонах. ️Кількість кімнат на одній і тій самій площі.

Наприклад, 70 кв.м. Варіант 1: передпокій, кухня, спальня, один санвузол. Варіант 2: передпокій, кухня, спальня, дитяча, 2 санвузли, гардеробна. Відчуваєте різницю у витратах? А площа одна і та ж, – пояснила Бондар.

️ Матеріали. Все залежить від ваших можливостей і переваг – дешевий ламінат або дорогий паркет, плитка українська або італійська і т.д.️

Все залежить від ваших можливостей і переваг – дешевий ламінат або дорогий паркет, плитка українська або італійська і т.д.️ Ціна та якість робочих рук . Послуги будівельників можуть коштувати як $100 за кв. м., так і $300 за кв. м.️

. Послуги будівельників можуть коштувати як $100 за кв. м., так і $300 за кв. м.️ Стиль. Класичний з вензелями і золотом обійдеться значно дорожче, ніж, наприклад, скандинавський.

Наповнення. Тут також все залежить від ваших побажань. У вітальні можна розмістити диван, торшер і ТБ на стіні або, наприклад, диван, 2 крісла, домашній кінотеатр, 2 торшери, люстру, килим, 18 декоративних подушок, робоче місце і будиночок для кота. Відповідно, сума вийде абсолютно різною.

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