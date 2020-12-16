Що впливає на ціну ремонту квартири: названі ключові фактори
Ремонт в квартирі – процес дорогий, але ціна залежить від різних чинників, про які багато хто забуває.
Що впливає на ціну ремонту, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар в Instagram.
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Що впливає на ціну ремонту
- Розташування. Наприклад, ціни у Києві суттєво відрізняються від тих, які в регіонах.
- ️Кількість кімнат на одній і тій самій площі.
Наприклад, 70 кв.м. Варіант 1: передпокій, кухня, спальня, один санвузол. Варіант 2: передпокій, кухня, спальня, дитяча, 2 санвузли, гардеробна. Відчуваєте різницю у витратах? А площа одна і та ж, – пояснила Бондар.
- ️Матеріали. Все залежить від ваших можливостей і переваг – дешевий ламінат або дорогий паркет, плитка українська або італійська і т.д.️
- Ціна та якість робочих рук. Послуги будівельників можуть коштувати як $100 за кв. м., так і $300 за кв. м.️
- Стиль. Класичний з вензелями і золотом обійдеться значно дорожче, ніж, наприклад, скандинавський.
Наповнення. Тут також все залежить від ваших побажань. У вітальні можна розмістити диван, торшер і ТБ на стіні або, наприклад, диван, 2 крісла, домашній кінотеатр, 2 торшери, люстру, килим, 18 декоративних подушок, робоче місце і будиночок для кота. Відповідно, сума вийде абсолютно різною.
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- Перепланування буває різним: можна просто зрушити один дверний отвір, а можна знести і звести всі стіни заново.
- Стан квартири. Важливі масштаби ремонту. Це може бути новий будинок або "вторинка" з невідомим станом комунікацій.
- Строки роботи будівельників або дизайнера (можлива доплата за терміновість).
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