Керамогранит или плитка: что выбрать и почему
Когда предстоит ремонт в квартире или доме, у каждого владельца возникает вопрос: что лучше – керамогранит или керамическая плитка?
О плюсах и минусах плитки и керамогранита, рассказывает in_design.studio в Instagram.
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Керамогранит или керамическая плитка – в чем разница? Что выбрать? Сложно сделать выбор, когда не разбираешься в теме, но сегодня я помогу вам пролить свет на эту тему, – отметили в in_design.studio.
Керамогранит
Преимущества
- устойчив к механическим повреждениям;
- не боится перепадов влажности и температур;
- не выгорает на солнце;
- используется как для внутренней, так и для наружной отделки;
- можно подрезать под 45 градусов и сделать аккуратный угол.
Недостатки
- более плотный материал, чем плитка;
- обойдется дороже, чем керамическая плитка.
Перед покупкой изучите плюсы и минусы плитки и керамогранита / Фото decoratex
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Керамическая плитка
Плюсы
- легче резать и подгонять под нужный размер;
- пористая и легкая;
- обходится дешевле, чем керамогранит.
Минусы
- подвержена повреждениям;
- выгорает на солнце;
- может крошиться при подрезке;
- используется только для внутренней отделки.
Керамическая плитка может использоваться в различных вариациях / Фото 12millionov
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