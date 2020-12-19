Когда предстоит ремонт в квартире или доме, у каждого владельца возникает вопрос: что лучше – керамогранит или керамическая плитка?

О плюсах и минусах плитки и керамогранита, рассказывает in_design.studio в Instagram.

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Керамогранит или керамическая плитка – в чем разница? Что выбрать? Сложно сделать выбор, когда не разбираешься в теме, но сегодня я помогу вам пролить свет на эту тему, – отметили в in_design.studio.

Керамогранит

Преимущества

устойчив к механическим повреждениям;

не боится перепадов влажности и температур;

не выгорает на солнце;

используется как для внутренней, так и для наружной отделки;

можно подрезать под 45 градусов и сделать аккуратный угол.

Недостатки

более плотный материал, чем плитка;

обойдется дороже, чем керамическая плитка.

Перед покупкой изучите плюсы и минусы плитки и керамогранита / Фото decoratex

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Керамическая плитка

Плюсы

легче резать и подгонять под нужный размер;

пористая и легкая;

обходится дешевле, чем керамогранит.

Минусы

подвержена повреждениям;

выгорает на солнце;

может крошиться при подрезке;

используется только для внутренней отделки.

Керамическая плитка может использоваться в различных вариациях / Фото 12millionov