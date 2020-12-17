Нова кухня: дизайнерка інтер'єру назвала модні прийоми
Кухня завжди мала важливе значення для господарів будинку, адже там ми проводимо досить багато часу.
Які прийоми актуальні в інтер'єрі кухні, розповіла дизайнерка інтер'єру з нікнеймом design_dizart в Instagram.
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Що буде модно у 2021
- Мармурові поверхні. Чим чіткіші прожилки – тим краще.
- Чорний колір, який давно став асоціюватися з розкішшю і затишком. Його будуть комбінувати з деревом.
- Палітра кольорів. У 2021 року не буде правил для відтінків – вибирайте той колір, який вам подобається найбільше.
- Деревина. Дерев'яні фасади знову будуть на піку. Найпопулярнішими стануть світлий горіх і дрібнозернистий ясен.
Поєднання чорного кольору і дерева буде користуватися попитом / Фото kitchendecorium
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- Відмова від ручок залишиться у трендах. Сучасні технології дозволяють відмовитися від видимих ручок – це додасть гарнітуру лаконічності.
- Золото. Мийки на кухні все частіше будуть золотистого кольору. Раковину може "підтримати" фурнітура такого ж відтінку.
Золоті раковини додадуть розкоші приміщенню / Фото pinterest
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