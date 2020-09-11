Перепланування у квартирах і будинках часто призводять до появи приміщень без вікон. Такі кімнати можуть бути кухнями, спальнями, вітальнями і навіть ігровими для дітей.

Кімната без вікон повинна бути затишною, а значить і світлою. Як домогтися комфорту, розповідає 24 канал.

Читайте Як самостійно оформити інтер'єр квартири: поради і лайфхаки

Освітлення

Різноманітні джерела штучного світла допоможуть зробити кімнату без вікон "живою" і свіжою. Використовуйте не лише люстри, зверніть увагу на світильники і бра.

Використовуйте світильники і бра​ / Фото russianweek

Світлі стіни і біла стеля

Відомі прийоми для розширення простору. Білий – не поглинає світло, а відображає його, тому і є найкращим варіантом для кімнати без вікна.

Світлий інтер'єр "врятує" кімнату без вікна / Фото russianweek

Цікаво Передпокій і коридор у квартирі: у чому їх різниця та як виглядають в інтер'єрі

Вікно в іншу кімнату

Такий прийом можливий, якщо мова йде про не несучі конструкції. Внутрішнє вікно у більш освітлену кімнату додасть затишку. Також можна використовувати фальш-вікна.

Фальш-вікна – вдалий прийом для приміщення / Фото russianweek

Фотошпалери

Імітують "вікно у природу". Це можуть бути панорамні знімки. Вони також додадуть кімнаті свіжості і повітря.

Фотошпалери створять ефект природи в квартирі / Фото russianweek

Дзеркальні поверхні

Найпопулярніший дизайнерський прийом, що дозволяє не лише візуально розширити простір, але і додати йому світла.

Дзеркала допоможуть зробити приміщення просторіше і світліше / Фото remstroiblog

Штори і драпірування

Драпірування за ліжком або диваном створять видимість закритого вікна.

Драпірування – відмінний прийом, що створює видимість вікна / Фото Pixabay