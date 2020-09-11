Кімната без вікон: як зробити приміщення світлим і затишним
Перепланування у квартирах і будинках часто призводять до появи приміщень без вікон. Такі кімнати можуть бути кухнями, спальнями, вітальнями і навіть ігровими для дітей.
Кімната без вікон повинна бути затишною, а значить і світлою. Як домогтися комфорту, розповідає 24 канал.
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Освітлення
Різноманітні джерела штучного світла допоможуть зробити кімнату без вікон "живою" і свіжою. Використовуйте не лише люстри, зверніть увагу на світильники і бра.
Використовуйте світильники і бра / Фото russianweek
Світлі стіни і біла стеля
Відомі прийоми для розширення простору. Білий – не поглинає світло, а відображає його, тому і є найкращим варіантом для кімнати без вікна.
Світлий інтер'єр "врятує" кімнату без вікна / Фото russianweek
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Вікно в іншу кімнату
Такий прийом можливий, якщо мова йде про не несучі конструкції. Внутрішнє вікно у більш освітлену кімнату додасть затишку. Також можна використовувати фальш-вікна.
Фальш-вікна – вдалий прийом для приміщення / Фото russianweek
Фотошпалери
Імітують "вікно у природу". Це можуть бути панорамні знімки. Вони також додадуть кімнаті свіжості і повітря.
Фотошпалери створять ефект природи в квартирі / Фото russianweek
Дзеркальні поверхні
Найпопулярніший дизайнерський прийом, що дозволяє не лише візуально розширити простір, але і додати йому світла.
Дзеркала допоможуть зробити приміщення просторіше і світліше / Фото remstroiblog
Штори і драпірування
Драпірування за ліжком або диваном створять видимість закритого вікна.
Драпірування – відмінний прийом, що створює видимість вікна / Фото Pixabay