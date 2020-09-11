Комната без окон: как сделать помещение светлым и уютным
Перепланировки в квартирах и домах часто приводят к появлению помещений без окон. Такие комнаты могут быть кухнями, спальнями, гостиными и даже игровыми для детей.
Комната без окон должна быть уютной, а значит и светлой. Как добиться комфорта, рассказывает 24 канал.
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Освещение
Разнообразные источники искусственного света помогут сделать комнату без окон "живой" и свежей. Используйте не только люстры, обратите внимание на светильники и бра.
Используйте светильники и бра / Фото russianweek
Светлые стены и белый потолок
Известные приемы для расширения пространства. Белый – не поглощает свет, а отражает его, поэтому и является лучшим вариантом для комнаты без окна.
Светлый интерьер "спасет" комнату без окна / Фото russianweek
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Окно в другую комнату
Такой прием возможен, если речь идет о ненесущих конструкциях. Внутреннее окно в более освещенную комнату добавит уюта. Также можно использовать фальш-окна.
Фальш-окна – удачный прием для помещения / Фото russianweek
Фотообои
Имитируют "окно в природу". Это могут быть панорамные снимки. Они также добавят комнате свежести и воздуха.
Фотообои создадут эффект природы в квартире / Фото russianweek
Зеркальные поверхности
Самый популярный дизайнерский прием, позволяющий не только визуально расширить пространство, но и добавить ему света.
Зеркала помогут сделать помещение просторнее и светлее / Фото remstroiblog
Шторы и драпировки
Драпировки за кроватью или диваном создадут видимость закрытого окна.
Драпировки – отличный прием, создающий видимость окна / Фото Pixabay