Перепланировки в квартирах и домах часто приводят к появлению помещений без окон. Такие комнаты могут быть кухнями, спальнями, гостиными и даже игровыми для детей.

Комната без окон должна быть уютной, а значит и светлой. Как добиться комфорта, рассказывает 24 канал.

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Освещение

Разнообразные источники искусственного света помогут сделать комнату без окон "живой" и свежей. Используйте не только люстры, обратите внимание на светильники и бра.

Используйте светильники и бра / Фото russianweek

Светлые стены и белый потолок

Известные приемы для расширения пространства. Белый – не поглощает свет, а отражает его, поэтому и является лучшим вариантом для комнаты без окна.

Светлый интерьер "спасет" комнату без окна / Фото russianweek

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Окно в другую комнату

Такой прием возможен, если речь идет о ненесущих конструкциях. Внутреннее окно в более освещенную комнату добавит уюта. Также можно использовать фальш-окна.

Фальш-окна – удачный прием для помещения / Фото russianweek

Фотообои

Имитируют "окно в природу". Это могут быть панорамные снимки. Они также добавят комнате свежести и воздуха.

Фотообои создадут эффект природы в квартире / Фото russianweek

Зеркальные поверхности

Самый популярный дизайнерский прием, позволяющий не только визуально расширить пространство, но и добавить ему света.

Зеркала помогут сделать помещение просторнее и светлее / Фото remstroiblog

Шторы и драпировки

Драпировки за кроватью или диваном создадут видимость закрытого окна.

Драпировки – отличный прием, создающий видимость окна / Фото Pixabay