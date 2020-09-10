Багато хто з нас, плануючи ремонт у квартирі, навіть не знає, що коридор і передпокій мають суттєву різницю.

У чому ж розбіжности між передпокоєм і коридором, і як вони виглядають в інтер'єрі, розповідає 24 канал.

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Передпокій– зона біля вхідних дверей квартири або будинку.

Коридор – будь-яка прямокутна кімната, що з'єднує інші приміщення у квартирі.

Таким чином, не кожен коридор може бути передпокоєм. Відповідно, оформлення інтер'єру цих приміщень дещо відрізняється, але є і схожі моменти.

Що потрібно зробити у першу чергу

Зробити виміри приміщення Вибрати стиль Визначитися з меблями Вибрати колірну гамму Підібрати елементи декору

Дзеркальні поверхні – вдалий елемент в прихожих / Фото dizainvfoto

Як оформити передпокій у квартирі

Передпокій повинен бути функціональною і практичною. Вона має більш важливе значення в квартирі, ніж коридор, тому її інтер'єр необхідно ретельно спланувати.

Які меблі потрібні у передпокої

Система зберігання для одягу. Оптимальним рішенням є гардеробна, але якщо площа невелика і місця не вистачає, можна встановити шафу-купе.

Оптимальним рішенням є гардеробна, але якщо площа невелика і місця не вистачає, можна встановити шафу-купе. Меблі для взуття. Найбільш часто використовується закрита банкетка або кутова тумба з відкидними дверцятами.

Найбільш часто використовується закрита банкетка або кутова тумба з відкидними дверцятами. Меблі для дрібних предметів. Це можуть бути висувні ящики або полиці. Вони знадобляться для ключів, гребінців, духів тощо.

Це можуть бути висувні ящики або полиці. Вони знадобляться для ключів, гребінців, духів тощо. Пуфи або інша м'які меблі. При наявності достатньої кількості місця, можна поставити пуфик для комфорту і зручності під час взування.

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Передпокій повинен бути максимально функціональним / Фото homebuilding

Колірна гамма і стиль передпокою вибираються з урахуванням особистих переваг і площі кімнати. Багато хто любить темні відтінки – це практично для даного приміщення, але потрібно враховувати, що такий варіант може візуально зменшувати кімнату. Світлі ж, навпаки, збільшують простір, але можуть швидко бруднитися. Тому рекомендується вибирати якісне покриття, стійке до миття. Також важливо передбачити достатню кількість освітлення, так як в прихожих часто немає природних джерел світла.

Уважно поставтеся до вибору колірної гами / Фото homebuilding

Говорячи про предмети декору у передпокої, слід пам'ятати, що багато елементів можуть створювати вигляд захаращеності, тому варто обмежитися кількома цікавими деталями. До таких можна віднести яскравий текстиль, картини, фото в рамках, дзеркальні поверхні.

Як оформити коридор у квартирі

В даному випадку все дещо простіше, ніж з передпокоєм. Як правило, коридори у квартирі – прохідне місце. Оформляючи його інтер'єр, слід правильно підібрати колірну гамму і стиль – вони повинні відповідати загальній стилістиці житла. Як декор можна використовувати картини-пазли, фото у рамках, живі рослини, килимок.

Дизайн коридору, як правило, простий і лаконічний / Фото dizainvfoto

Меблями коридори обставляються досить рідко. Виняток – приміщення великої площі. Тоді можна поставити невеликий диванчик, журнальний столик і облаштувати комфортне місце відпочинку.

Коридори не прийнято перевантажувати декором / Фото dizainvfoto​

Обіграти коридор можна за допомогою освітлення і колірної гами / Фото homeli