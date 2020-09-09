Як самостійно оформити інтер'єр квартири: поради і лайфхаки
Інтер'єр квартири краще спланувати ще на етапі підготовки до ремонту. Але не кожен може дозволити собі оплатити послуги професійного дизайнера.
Оформити інтер'єр можна і самостійно. Як це зробити, розповідає 24 канал.
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З чого розпочати
Перший крок – створення дизайн-проєкту за допомогою спеціальних програм – вони доступні в інтернеті. Без цього етапу оформити інтер'єр без помилок не вийде – адже в процесі можуть виникнути неточності. У проєкті необхідно врахувати всі виміри приміщення, меблів та інших предметів.
Дизайн-проєкт – один з найважливіших етапів в оформленні інтер'єру / Фото geometrium
Чого варто уникати
У будь-якому професійному проєкті враховуються всі нюанси, які на перший погляд здаються дрібницями.
- Не перевантажуйте приміщення зайвими деталями і предметами - це візуально здешевить інтер'єр.
- Продумуючи дизайн, пам'ятайте, що все повинно бути витримано в одному стилі – уникайте "неправильних" елементів.
- Модні тенденції слід враховувати в дизайні в тому випадку, якщо вам вони імпонують. Часто ми додаємо в інтер'єр актуальний елемент, а незабаром він перестає бути хітом.
- Ергономіка – важливий момент проєкту. Інтер'єр повинен бути не тільки красивим, але і функціональним, ергономічним. Вам повинно бути зручно використовувати розетки або включати світло.
Інтер'єр квартири повинен бути не тільки стильним, але і зручним / Фото mydesignclub
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Як самостійно оформити інтер'єр
- Складіть план дій. Він повинен бути максимально докладним з переліком матеріалів, предметів меблів і їх вимірами, колірною гамою.
- Облаштовувати кімнату, визначивши її головний елемент, який буде привертати увагу. Це може бути камін, диван або інший предмет інтер'єру.
- Ретельно продумайте освітлення – від нього залежить не тільки вигляд кімнати, але і її атмосфера.
- Виділіть зони в квартирі, які будуть відображати настрій вашої родини.
- Використовуйте дизайнерські прийоми – дзеркальні поверхні, картини тощо.
- Додайте приміщенню індивідуальності – того, що подобається саме вам.
Оформляючи інтер'єр самостійно, продумайте всі нюанси / Фото gd-home
Проєктуючи самостійно квартиру, не поспішайте, ретельно обміркуйте всі нюанси. На час відкладіть дизайн-проєкт і поверніться до нього знову, подивившись під іншим кутом.