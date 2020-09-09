Інтер'єр квартири краще спланувати ще на етапі підготовки до ремонту. Але не кожен може дозволити собі оплатити послуги професійного дизайнера.

Оформити інтер'єр можна і самостійно. Як це зробити, розповідає 24 канал.

Читайте Рішення, які суттєво підвищать ціну ремонту у квартирі

З чого розпочати

Перший крок – створення дизайн-проєкту за допомогою спеціальних програм – вони доступні в інтернеті. Без цього етапу оформити інтер'єр без помилок не вийде – адже в процесі можуть виникнути неточності. У проєкті необхідно врахувати всі виміри приміщення, меблів та інших предметів.

Дизайн-проєкт – один з найважливіших етапів в оформленні інтер'єру / Фото geometrium

Чого варто уникати

У будь-якому професійному проєкті враховуються всі нюанси, які на перший погляд здаються дрібницями.

Не перевантажуйте приміщення зайвими деталями і предметами - це візуально здешевить інтер'єр.

і предметами - це візуально здешевить інтер'єр. Продумуючи дизайн, пам'ятайте, що все повинно бути витримано в одному стилі – уникайте "неправильних" елементів.

– уникайте "неправильних" елементів. Модні тенденції слід враховувати в дизайні в тому випадку, якщо вам вони імпонують. Часто ми додаємо в інтер'єр актуальний елемент, а незабаром він перестає бути хітом.

слід враховувати в дизайні в тому випадку, якщо вам вони імпонують. Часто ми додаємо в інтер'єр актуальний елемент, а незабаром він перестає бути хітом. Ергономіка – важливий момент проєкту. Інтер'єр повинен бути не тільки красивим, але і функціональним, ергономічним. Вам повинно бути зручно використовувати розетки або включати світло.

Інтер'єр квартири повинен бути не тільки стильним, але і зручним / Фото mydesignclub

Цікаво Як все вмістити у квартирі 18 квадратних метрів: фото

Як самостійно оформити інтер'єр

Складіть план дій. Він повинен бути максимально докладним з переліком матеріалів, предметів меблів і їх вимірами, колірною гамою. Облаштовувати кімнату, визначивши її головний елемент, який буде привертати увагу. Це може бути камін, диван або інший предмет інтер'єру. Ретельно продумайте освітлення – від нього залежить не тільки вигляд кімнати, але і її атмосфера. Виділіть зони в квартирі, які будуть відображати настрій вашої родини. Використовуйте дизайнерські прийоми – дзеркальні поверхні, картини тощо. Додайте приміщенню індивідуальності – того, що подобається саме вам.

Оформляючи інтер'єр самостійно, продумайте всі нюанси / Фото gd-home

Проєктуючи самостійно квартиру, не поспішайте, ретельно обміркуйте всі нюанси. На час відкладіть дизайн-проєкт і поверніться до нього знову, подивившись під іншим кутом.​