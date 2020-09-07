Кімната для дитини шкільного віку повинна бути не лише комфортною і стильною, але і функціональною.

Як правильно облаштувати кімнату для школяра і що необхідно передбачити, розповідає 24 канал.

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Обстановка у "гнізді" дитини повинна має спонукати до навчання, але при цьому бути зручною, практичною і затишною.

Що потрібно врахувати

Вподобання і смаки дитини. Це важливий момент для того, щоб вона із задоволенням перебувала у кімнаті. Це може бути що-завгодно – улюблена колірна гамма або постери кумирів.

Це важливий момент для того, щоб вона із задоволенням перебувала у кімнаті. Це може бути що-завгодно – улюблена колірна гамма або постери кумирів. Куточок досягнень . Місце, в якому вона зможе виставляти кубки, медалі, грамоти та інші нагороди.

. Місце, в якому вона зможе виставляти кубки, медалі, грамоти та інші нагороди. Дизайн кімнати повинен бути актуальним, стильним і корисним. Наприклад, на стіні можна повісити мапу світу, таблицю множення, таблицю Менделєєва або математичні формули.

повинен бути актуальним, стильним і корисним. Наприклад, на стіні можна повісити мапу світу, таблицю множення, таблицю Менделєєва або математичні формули. Захоплення школяра. В інтер'єр варто привнести нотки улюблених занять. Це може бути музика, танці, спорт та інше.

Кімнату можна зонувати невеликим подіумом / Фото design-homes

Меблі

Потрібно підбирати з урахуванням особливостей дитини. Важливі критерії – якість і зручність. Основні предмети меблів для кімнати школяра: стіл, стілець, ліжко, шафа, полиці для книг і місце для спортивного інвентарю. Все має відповідати потребам конкретної дитини і її віку. Для підлітка потрібні "дорослі" меблі.

Стіл краще розмістити біля вікна / Фото basicdekor

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Місце для комп'ютера потрібно визначити на початку ремонту. У нинішній час без цієї техніки не обійтися, тому можна поставити ноутбук прямо на робочому місці, якщо дитина дисциплінована. Якщо ж вона любить засиджуватися перед комп'ютером – краще передбачити місце в іншій кімнаті. Старшокласнику також знадобиться МФУ або принтер.

Вдалі кольори для інтер'єру

У дитячих кімнатах рекомендується використовувати нейтральну гаму, що створює затишок і яка не дратуватиме. Це можуть бути сірі, бежеві, білі, зелені відтінки. Яскраві кольори можна додати деталями.

Яскраві акценти зроблять кімнату свіжішою та цікавішою / Фото design-homes

Чим розбавити інтер'єр дитячої

Щоб кімната не здавалася нудною, можна поставити акваріум з рибками і живі рослини. Це також допоможе дисциплінувати школяра. Також можна продумати яскраві акценти – подушки, килим, плед і ін.

У кімнати повинна бути своя індивідуальність / Фото design-homes

Важливо: діти дуже швидко ростуть, тому затіваючи ремонт, враховуйте, що це не на один рік. Підбирайте меблі і предмети декору ретельно.