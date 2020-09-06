Ремонт – задоволення не з дешевих. Кожен раз, незважаючи на чітко визначений бюджет, ремонтні роботи обходяться на 25-30% дорожче.

Чому збільшується кошторис і які рішення підвищують вартість ремонту, розповідає 24 канал.

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Унітаз з інсталяцією

Одне з дорогих рішень. Конструкція унітаз + інсталяція обходиться значно дорожче класичної моделі. Крім того, для її установки буде потрібно набагато більше робіт – і будівельних, і сантехнічних.

Унітаз з інсталяцією – задоволення не з дешевих / Фото dizainexpert

Тропічний душ

Зручний девайс для квартири, особливо якщо в ній проживає більше однієї людини. Сама конструкція недорога, проте на прихований монтаж доведеться витратитися.

Тропічний душ – мрія багатьох / Фото remoo

Поліетиленові труби

Труби із зшитого поліетилену – довговічне і практичне рішення. Але вони здорожують весь сантехнічний етап ремонту в два, а то і три рази.

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Керамограніт

Можна використовувати замість плитки. Це міцний і якісний матеріал. Значна частина витрат – алмазні бури і ножі для різаків. Якщо керамограніт широкоформатний, також знадобиться спеціальне обладнання для його різки. Важливо врахувати, що для роботи з ним потрібні кваліфіковані робітники.

Керамограніт підвищить вартість ремонту / Фото gidpoplitke

Штучний камінь

Підвіконня або стільниця зі штучного каменю обійдеться в рази дорожче звичайної. Більш того, потрібно врахувати, що крім самого каменю, недешево обійдеться його монтаж і кріплення.

Штучний камінь в інтер'єрі виглядає стильно, але і обійдеться недешево / Фото vitvat

Прохідні вимикачі

Увімкнути світло в коридорі, а вимкнути його в спальні – зручно, правда? Установка прохідних вимикачів підвищить вартість електромонтажних робіт на 20-30%. Знадобиться не тільки професійний електрик, а й додаткові метри мідного дроту.