Комната для ребенка школьного возраста должна быть не только комфортной и стильной, но и функциональной.

Как правильно обустроить комнату для школьника и что необходимо предусмотреть, рассказывает 24 канал.

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Обстановка в "гнезде" ребенка должна располагать к учебе, но при этом быть удобной, практичной и уютной.

Что нужно учесть

Предпочтения и вкусы ребенка. Это важный момент для того, чтобы он с удовольствием находился в комнате. Это может быть что-угодно – любимая цветовая гамма или постеры кумиров.

Это важный момент для того, чтобы он с удовольствием находился в комнате. Это может быть что-угодно – любимая цветовая гамма или постеры кумиров. Уголок достижений. Место, в котором он сможет выставлять кубки, медали, грамоты и прочие награды.

Место, в котором он сможет выставлять кубки, медали, грамоты и прочие награды. Дизайн комнаты должен быть актуальным, стильным и полезным. К примеру, на стене можно повесить карту мира, таблицу умножения, таблицу Менделеева или математические формулы.

должен быть актуальным, стильным и полезным. К примеру, на стене можно повесить карту мира, таблицу умножения, таблицу Менделеева или математические формулы. Увлечения школьника. В интерьер стоит привнести нотки любимых занятий. Это может быть музыка, танцы, спорт и прочее.

Комнату можно зонировать небольшим подиумом / Фото design-homes

Мебель

Нужно подбирать с учетом особенностей ребенка. Важные критерии – качество и удобство. Основные предметы мебели для комнаты школьника: стол, стул, кровать, шкаф, полки для книг и место для спортивного инвентаря. Все должно соответствовать потребностям конкретного ребенка и его возрасту. Для подростка потребуется "взрослая" мебель.

Стол лучше разместить у окна / Фото basicdekor

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Место для компьютера нужно определить с самого начала ремонта. В нынешнее время без этой техники не обойтись, поэтому можно поставить ноутбук прямо на рабочем месте, если ребенок дисциплинирован. Если же он любит засиживаться перед компьютером – лучше предусмотреть место в другой комнате. Старшекласснику также понадобится МФУ или принтер.

Удачные цвета для интерьера

В детских комнатах рекомендуется использовать нейтральную гамму, создающую уют и которая не будет раздражать. Это могут быть серые, бежевые, белые, зеленые оттенки. Яркие оттенки можно добавить деталями.

Яркие акценты сделают комнату свежее и интереснее / Фото design-homes

Чем разбавить интерьер детской

Чтобы комната не казалась скучной, можно поставить аквариум с рыбками и живые растения. Это также поможет дисциплинировать школьника. Также можно продумать яркие акценты – подушки, ковер, плед и пр.

У комнаты должна быть своя индивидуальность / Фото design-homes

Важно: дети очень быстро растут, поэтому затевая ремонт, учитывайте, что это не на один год. Подбирайте мебель и предметы декора тщательно.